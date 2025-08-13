Stadyumda hakarete dikkat çeken tedbir! Fenerbahçe maçında karakola gidip imza atacak

İstanbul Kadıköy'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin maçında M.Y. isimli bir taraftar adliyelik oldu.

"BİR ANLIK SİNİRLE HAKARET ETTİM"

Müsabaka esnasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a yönelik hakaret içerikli sözler söyleyen M.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan taraftar ifadesinde, maçın oynandığı esnada bir anlık sinirle eylemi gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyledi.

DİKKAT ÇEKEN TEDBİR

Sahada hakaret içeren sözler söyleyen yapan şüpheliye 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince dikkat çeken bir tedbir uygulandı. M.Y. adlı taraftara bir yıl boyunca Fenerbahçe müsabakalarının oynandığı esnada karakola giderek imza atmak şeklinde seyirden men tedbirine karar verildi.