Haberler Yaşam Haberleri Stajyer Ehliyet Nedir? Normal Ehliyet ve Stajyer Ehliyet Farkı Ne Kadar, Süresi Kaç Yıl?
Giriş Tarihi: 19.4.2023 12:08 Son Güncelleme: 19.4.2023 12:08

Stajyer Ehliyet Nedir? Normal Ehliyet ve Stajyer Ehliyet Farkı Ne Kadar, Süresi Kaç Yıl?

Stajyer ehliyet nedir sorusunu araştırdığınızda, bu kavramın 2016 yılından itibaren literatüre girdiğini anlayacaksınız. Stajyer ehliyet süresi ne kadar ya da kaç yıl geçerli soruları konunun merak edilenleri arasındadır. Stajyer sürücü uzun yola çıkabilir mi sorusu da incelenmesi gereken sorulardan biridir. Stajyer ehliyet kuralları her stajyer için bilinmesi gereken hususları kapsar. Stajyer ehliyet farkı nedir sorusunu sizler için araştırdık.

Stajyer Ehliyet Nedir? Normal Ehliyet ve Stajyer Ehliyet Farkı Ne Kadar, Süresi Kaç Yıl?

Stajyer ehliyet nedir sorusu, ehliyet almak isteyen herkesin merak ettiği bir sorudur. Stajyer ehliyet süresi ne kadar veya stajyer ehliyet kaç yıl geçerli soruları da ehliyet alacakların araştırdığı konular arasındadır. Stajyer sürücü uzun yola çıkabilir mi sorusu konunun en çok merak edilen hususları arasındadır. Stajyer ehliyet kuralları bilindiğinde konu ile ilgili daha bilinçli hareket edebilirsiniz. Stajyer ehliyet farkı nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Stajyer Ehliyet Nedir?

2016 yılından itibaren literatüre girmiş terimlerden biri de stajyer ehliyettir. Stajyer ehliyet sahibi olanlar aynı zamanda stajyer ya da aday sürücüdür. Stajyer ehliyet sahibi olmak için öncelikle bir sürücü kursuna kaydolup yazılı ve uygulamalı sınavdan başarılı olmak gerekir. Başarılı olan adaylar stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.

Stajyer ehliyetin süresi 2 yıldır. Stajyer ehliyetin normal ehliyetten çok az farkı vardır. Örneğin araç kullanan kişi standart ehliyet sahibi ise 0,5 promil alkollü olarak araç kullanabilir. Stajyer ehliyet sahibi kişiler için ise bu oran 0,2 promildir. Aynı zamanda, alkollü şekilde trafiğe çıkan stajyer ehliyet sahiplerinin ehliyetleri iptal edilir.

Stajyer ehliyet ile standart ehliyet arasındaki farklardan biri de ceza puanı konusundadır. Stajyer ehliyet sahipleri 2 yıllık süre içerisinde 75 ceza puanı ceza alırsa ehliyeti iptal edilir. Standart ehliyet sahibi ise 1 yıllık süre içerisinde 100 ceza puanı ceza alırsa ehliyetine 2 ay süre ile el konulur.

Stajyer Sürücü Uzun Yola Çıkabilir Mi?

Stajyer sürücülerin uzun yola çıkmasında herhangi bir engel yoktur. Stajyer sürücüler yanlarında herhangi birisi yokken, tek başlarına araç kullanabilirler. Stajyer ehliyete sahip olanların araç kullanımı ile ilgili bir farklılık da yurtdışında araç kullanımıdır. Standart ehliyet sahipleri yurtdışında da araç kullanabilirler. Fakat stajyer ehliyete sahip olan sürücüler, adaylık süresini tamamlamadan yurtdışında araç kullanamazlar.

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Stajyer Ehliyet Nedir? Normal Ehliyet ve Stajyer Ehliyet Farkı Ne Kadar, Süresi Kaç Yıl?
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