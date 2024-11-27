Stajyer Ehliyet Şehir Dışına Çıkabilir Mi? Yeni Ehliyet Alan Biri Uzun Yola Çıkabilir Mi?

Tam ehliyet sahibi olmak için başarılı bir stajyer ehliyet sürücüsü olmak şarttır. Stajyer ehliyeti olanların uymaları zorunlu olan bazı kısıtlamalar ve kurallar bulunmaktadır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde, stajyer ehliyet iptal edilebilir ve sürücü yeniden ehliyet almak için psikoteknik testlere tabi tutulabilir. Bu nedenle, stajyer ehliyet şehir dışına çıkabilir mi veya yeni ehliyet alan biri uzun yola çıkabilir mi araştırmak gerekir.

Stajyer Ehliyet Şehir Dışına Çıkabilir Mi?

Stajyer ehliyet sahibi kişiler, normal sürücü ehliyetine sahip olanlar gibi şehir dışına çıkabilirler. Ancak, dikkat edilmesi gereken önemli unsur ise ceza puanlarıdır. Stajyer sürücülerin, 75 ceza puanına ulaşmaları durumunda ehliyetlerine kalıcı olarak el konulur. Ayrıca, stajyer sürücülerin 0.2 promilin üzerinde alkollü araç kullanmaları da ehliyetlerini kaybetmelerine ve idari para cezasına çarptırılmalarına neden olur. Bu kuralları çiğneyen stajyer ehliyet sahiplerinin, yeniden ehliyet alabilmek için bazı psikoteknik testlerden geçmeleri gerekmektedir.

Stajyer Ehliyet Neleri Yapamaz?

Stajyer ehliyet sahibi sürücülerin bazı kısıtlamaları vardır. İşte stajyer ehliyet sahiplerinin yapamayacakları bazı şeyler:

Stajyer sürücüler, 0.2 promilin üzerinde alkollü araç kullanmaları yasaktır.

Stajyer sürücüler, 75 ceza puanına ulaşmaları ehliyetlerini kaybetmelerine neden olabilir. Bu sınır aşıldığında stajyer ehliyet iptal edilebilir.

Stajyer sürücülerin, araç kiralama hizmeti almaları da mümkün değildir.

Trafik kurallarına ve hız limitlerine titizlikle uymaları gerekmektedir.

Stajyer Ehliyet Kazaya Karışırsa Ne Olur?

Stajyer ehliyet sahibi bir kişi kazaya karıştığında, normal sürücülerle aynı yasal süreçlere tabi olur. Aday sürücüler, ölümlü trafik kazalarına karışıp asli kusurlu bulunmaları durumunda, ehliyetleri daimi olarak iptal edilir. Bu, stajyer sürücülerin trafik kurallarına ve güvenli sürüş ilkelerine sıkı sıkıya uymalarını gerektiren önemli bir kuraldır. Ehliyetin iptal edilmesi, sürücünün yeniden ehliyet alabilmesi için belirli prosedürleri ve testleri geçmesi gerektiği anlamına gelir. Bu nedenle, stajyer sürücülerin trafik kurallarına dikkat etmeleri ve güvenli sürüş alışkanlıkları geliştirmeleri büyük önem taşır.