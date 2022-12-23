Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Asgari ücret zammıyla yeni stajyer maaşı ücreti hesaplama ekranı!

Yeni stajyer maaşları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre; 2023 yılındaki asgari ücrete yüzde 54,66 zam yapıldı. Böylece stajyer maaşları da değişmiş oldu. Şimdilerde staj yapmakta olan vatandaşlar bu kapsamda detayları araştırıyor. Peki, Yeni stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte o detaylar.