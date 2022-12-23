Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Asgari ücret zammıyla yeni stajyer maaşı ücreti hesaplama ekranı!

Yeni stajyer maaşları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre; 2023 yılındaki asgari ücrete yüzde 54,66 zam yapıldı. Böylece stajyer maaşları da değişmiş oldu. Şimdilerde staj yapmakta olan vatandaşlar bu kapsamda detayları araştırıyor. Peki, Yeni stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte o detaylar.
2022 STAJYER MAAŞI NE KADAR?
Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret artış oranı kadar yükselecek. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Şu anda 5.500 lira asgari ücrette en düşük 1650 lira staj ücreti alınıyor. Yeni asgari ücretle bu rakamın artması da bekleniyor.
ULUSAL STAJ PROGRI İÇİN STAJYER MAAŞI YÜKSELTİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ulusal Staj Programının 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz. Ayrıca, yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz." dedi.
STAJYER MAAŞI 2023 NE KADAR OLACAK?
Stajyer maaşı, asgari ücrete göre yükseliyor. Asgari ücrete gelecek zam oranına göre stajyer maaşları da yükselecek. Örneğin; asgari ücret yüzde 30 zamlandığında stajyer maaşı 2 bin 145 TL olacak.
STAJYER MAAŞI NE KADAR?
Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret artış oranı kadar yükselecek. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Şu anda 5.500 lira asgari ücrette en düşük 16.50 lira staj ücreti alınıyor. Yeni asgari ücretle bu rakamın artması da bekleniyor.