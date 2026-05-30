Stajyer olduğu kuaförden eve dönmeyen Yasemin aranıyor

Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Bolat, 28 Mayıs Perşembe günü annesiyle stajyer olarak görev yaptığı kuaför salonuna gitti. Bir süre sonra annesinin eve dönmesini isteyen Yasemin Bolat, akşam saatlerinde eve gelmedi. Bunun üzerine ailesi polise ihbarda bulundu. Polis, Yasemin Bolat'ın bulunması için çalışma başlattı.

'KUAFÖRDE EĞİTİM GÖRÜP ÇALIŞIYORDU'

Baba Adem Bolat, "Kızım meslek lisesinde eğitim görüyor. Eğitim kapsamında 1 gün okula, diğer günler ise Kadriye Mahallesi'ndeki kuaför salonunda gidiyor. Kuaförde eğitim görüp çalışıyordu. Geçen perşembe annesiyle eğitim gördüğü iş yerine gitti. Akşam eve dönmeyince telefonla aradık, ulaşamadık. Polise giderek kayıp ihbarında bulunduk. Arama çalışmaları devam ediyor. Kızım Yasemin Bolat'ı görenlerin, yerini bilenlerin güvenlik güçlerine veya bizlere haber vermelerini rica ediyorum. Tek arzumuz, kızımın evine sağ salim dönmesi" dedi.