Araba kiralama sektörü ise mobilite ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir hizmet ağı sunar. Kendi aracı olmayanlar ya da seyahatlerinde bir araca ihtiyaç duyanlar, araç kiralama firmalarından faydalanabilirler. Ancak araç kiralama şirketlerinin hizmetlerini sunarken belirli kriterler ve şartlar koydukları bilinmektedir. Bu yüzden stajyer sürücü araba kiralayabilir mi, yeni ehliyet alan bir kişi araba kiralayabilir mi gibi soruların cevaplarının bilinmesi gereklidir.

Stajyer Sürücü Araba Kiralayabilir Mi?

Stajyer sürücülerin araba kiralaması hem yasal düzenlemeler hem de kiralama firmalarının politikaları nedeniyle oldukça sınırlıdır. Stajyer sürücülerin araç kiralama sürecinde karşılaştığı temel sorun, ehliyet sürelerinin yeterli olmaması ve sürüş deneyimlerinin düşük olmasıdır. Çoğu firma, bu nedenlerle stajyer sürücülere araç kiralamayı riskli bulur.

Bununla birlikte, bazı durumlarda stajyer sürücüler araç kiralayabilir. Bu durum, genellikle ek sigorta teminatları, daha yüksek depozitolar ya da kısıtlı araç seçenekleri gibi şartlarla mümkün olur. Ancak genel olarak, stajyer sürücülerin araç kiralama imkanı oldukça kısıtlıdır ve yalnızca bazı özel durumlarda gerçekleşebilir.

Yeni Ehliyet Alan Bir Kişi Araba Kiralayabilir Mi?

Yeni ehliyet almış kişilerin araba kiralaması, büyük ölçüde araba kiralama şirketlerinin politikalarına bağlıdır. Çoğu firma, sürücülerin bir yıl boyunca aktif olarak araç kullanmış olmasını ve 21 yaşını doldurmuş olmalarını bekler. Bunun nedeni, yeni sürücülerin henüz tam anlamıyla sürüş tecrübesi kazanmamış olmalarıdır. Ayrıca, sigorta şirketleri için de bu durum bir risk faktörü oluşturur.

Bazı firmalar ise yeni sürücülere özel koşullar sunarak araç kiralama imkanı tanıyabilir. Örneğin, belirli bir teminat ücreti ödenmesi ya da yalnızca düşük motor hacmine sahip araçların kiralanması gibi şartlar öne sürülebilir. Ancak bu tür uygulamalar, her araç kiralama şirketinde bulunmaz ve genellikle sınırlıdır.