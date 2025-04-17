Standart Engelli WC Ölçüleri - Engelli Tuvaleti En Az Kaç Metrekare Olur, Klozet Yüksekliği Ne Kadar Olmalı?

Bir engelli tuvaleti tasarlanırken, yalnızca tekerlekli sandalye sığsın yeter denemez. Gerçek anlamda erişilebilir bir WC, kullanıcıya rahatça hareket etme ve destek alabilme imkânı sunmalıdır. Standart engelli WC ölçüleri, kısaca bu bireylerin güvenli ve rahat bir şekilde tuvaleti kullanabilmeleri için titizlikle belirlenmelidir. Engelli tuvaleti en az kaç metrekare olur, klozet yüksekliği ne kadar olmalı sorularının cevapları, engelli bireylerin güvenliğini ve konforunu ön planda tutmalıdır.

Standart Engelli WC Ölçüleri

Standart bir engelli tuvaleti için en az 4 metrekarelik kullanım alanı, minimum 90 cm genişliğinde dışa açılan bir kapı ve 360° dönüş için 150 cm'lik serbest alan gereklidir. Bu ölçüler, yalnızca mevzuata uygunluk sağlamak için değil, insan onuruna yaraşır erişilebilir alanlar sunmak için gereklidir. Doğru planlanmış bir engelli WC, bağımsızlık ve güven duygusunun mimariyle buluştuğu noktadır.

Engelli Tuvaleti En Az Kaç Metrekare Olur, Klozet Yüksekliği Ne Kadar Olmalı?

Yukarıda da belirtildiği gibi, bir engelli WC'nin sahip olması gereken minimum kullanım alanı yaklaşık 4 metrekaredir. Ancak, yalnızca "metrekare" ölçüsü değil, alanın geometrisi ve içinde bulunan donanımın konumlandırılması da önemlidir. Detaylı metrekare ve yerleşim önerisi şöyledir:

Minimum alan: 1.80 m x 2.20 m (4 m²)

1.80 m x 2.20 m (4 m²) Tercih edilen alan: 2.00 m x 2.20 m (4.4 m²) veya daha geniş

2.00 m x 2.20 m (4.4 m²) veya daha geniş Klozetin yan tarafında en az bir yanda 90 cm boşluk bırakılmalıdır.

en az bir yanda 90 cm boşluk bırakılmalıdır. Lavabo, klozeti engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

Ayrıca bu alana destek barları, acil çağrı butonu, sabunluk ve kağıt havluluk gibi donanımlar ergonomik şekilde yerleştirilmelidir.

Engelli bireylerin klozete transferi ve kullanımı sırasında konfor ve güvenlik büyük önem taşır. Bu nedenle, engelli tuvaletlerindeki klozet yüksekliği standart tuvaletlere göre farklılık gösterir. Standartlara göre, engelli klozetinin yerden yüksekliği (oturma yüzeyinin üst kısmı) 45 cm ile 50 cm arasında olmalıdır. Bu yükseklik, tekerlekli sandalyeden klozete veya klozetten tekerlekli sandalyeye transferi kolaylaştırır ve birçok engelli birey için daha ergonomik bir kullanım sunar.