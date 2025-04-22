Standart Tır Dorse Ölçüleri - Tır Dorse Genişliği ve Yüksekliği Kaç Cm, Taşıma Kapasitesi Ne Kadar?

Tır dorseleri, uluslararası ticaretten yerel dağıtıma kadar pek çok alanda malların taşınmasında hayati bir öneme sahiptir. Standart tır dorse ölçüleri, yük tiplerine ve taşıma gereksinimlerine uygun olarak çeşitlilik gösterir. Tır dorse genişliği ve yüksekliği kaç cm, taşıma kapasitesi ne kadar demeden önce bu dorselerin karayolu altyapısına uygunluğu ve diğer araçlarla güvenli etkileşimini sağlamak için kritik parametrelere uyduğundan emin olmak gerekir.

Standart Tır Dorse Ölçüleri

Tırlarda kullanılan dorseler, taşınacak yükün türüne göre farklı boyut ve özelliklerde olabilir. Ancak Türkiye'de ve Avrupa karayolu taşımacılığı sistemlerinde "standart tenteli dorse" (perdeli dorse olarak da bilinir) en yaygın kullanılan modeldir.

Genel standart ölçüler:

Uzunluk: 13.60 metre (1.360 cm)

13.60 metre (1.360 cm) Genişlik: 2.45 – 2.48 metre (245 – 248 cm)

2.45 – 2.48 metre (245 – 248 cm) Yükseklik: 2.60 – 2.70 metre (260 – 270 cm)

Bu ölçüler, tenteli ya da kapaklı standarda sahip olan dorseler için geçerlidir ve uluslararası taşımacılıkta da genel olarak kabul görür. Bu tip dorseler, paletli yükler, tekstil ürünleri, beyaz eşya ve paketli gıda taşımacılığı gibi çok çeşitli alanlarda kullanılır.

Tır Dorse Genişliği ve Yüksekliği Kaç Cm, Taşıma Kapasitesi Ne Kadar?

Standart bir tır dorsesinin genişliği genellikle 2.55 metre, yüksekliği ise 4 metre olarak belirlenmiştir. Taşıma kapasitesi ise yasal ağırlık sınırları ve dorsenin tipine bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte, ortalama olarak 20 ila 25 ton civarındadır. Bu ölçüler ve kapasiteler, lojistik operasyonlarının güvenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kritik öneme sahiptir. Taşımacılık sektöründeki profesyonellerin ve ilgili diğer paydaşların bu standartlara hakim olması, başarılı bir lojistik yönetimi için vazgeçilmez bir unsurdur.