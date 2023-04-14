Stanley Kubrick Filmleri - IMDB Puanları İle Stanley Kubrick’in En İyi Filmleri

Stanley Kubrick filmleri nelerdir merak mı ediyorsunuz? Her yaptığı filmle olay olan Stanley Kubrick'in en iyi filmleri sinema sektörü için dönüm noktası niteliğindedir. Her biri başyapıt niteliğinde olan en çok izlenen Kubrick filmleri listemizde filmlerin IMDB puanlarına mevcut. Haberimizde Stanley Kubrick filmleri için hazırladığımız listeye ulaşabilirsiniz.

Stanley Kubrick Filmleri

1. A Clockwork Orange - IMDB 8.3

Holigan olan Alex (Malcolm McDowell) isminde bir gencin zaman geçirmek amacıyla bir sokak çetesine üye olur. Beraber işledikleri birçok suçun ardından çete ile ayrılığa düşün Alex'in, onlar tarafından ihbar edilmesini ve polis tarafından beyninin yıkanarak topluma kazandırılma metodu ve sonrasını anlatır.

2. 2001: 2001 A Space Odyssey - IMDB 8.3

Bir grup primat ıssız bir yerde yemek için kavga etmektedirler. Kavgaları, aniden yanı başlarında beliren esrarengiz siyah bir taş sebebiyle bölünür. Aniden beliren bu taş, primatların ilk defa alet kullanmasını sağlayacak bir güce sahiptir. Ve böylece evrimin en önemli adımlarından biri olan akıl kullanımı başlamış, insanların şafağı gelmiştir.

3. The Shining – IMDB 8.4

Yazar Jack Torrance'ın, kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli'nin bakımını üstlenerek, ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen metafiziksel olayları konu alır. Jack'in doğaüstü sezgilere sahip olan küçük oğlu, zamanla otelin içerisinde yalnız olmadıklarını, geçmiş ve gelecekten gelen hayaletlerle birlikte yaşadıklarını görür ve ailesini buna inandırmaya çalışır.

4. Fear And Desire – IMDB 5.3

Filmde Mac, Sidney, Corby ve Fletcher düşman hattının arka tarafında kapana kısılmış haldedirler. Bir yandan buradan kurtulmanın yolunu aramakta diğer yandan ise onları buraya getiren korkularıyla yüzleşmektedirler. Ölüm ile hayatın birbirine çok yakın olduğu bu mahşer yerinde hayatlarını sorgulamaya koyulurlar.

5. Barry Lyndon - IMDB 8.1

18. yüzyıl Avrupa'sında patlak veren Yedi Yıl Savaşları sırasında geçen film, İrlandalı bir serüvenci olan genç Redmond Barry (Ryan O'Neal)'nin savaşlara katıldıktan sonra soylular arasına girmesini, yükselişini, servete kavuşmasını, dul bir soyluyla evlenerek Barry Lyndon adını alışını, sonra da hırslarına yenilerek yeniden sefalete düşmesini anlatmaktadır.

6. Eyes Wide Shut – IMDB 7.5

Aşk, ilişkiler, sadakat ve cinsellik konulu psikolojik gerilim filminde; doktor Bill Hartford (Tom Cruise), eşinin (Nicole Kidman) o güne dek gizlediği cinsel arzularını öğrenince, hayatında şüphe, korku ve cinsel keşiflerle dolu yeni bir sayfa açılır. Piyanist bir arkadaşı vasıtası ile katıldığı bir parti uzun ve macera dolu bir gecede yaşanan kâbus dolu saatler anlatılmaktadır.

7. Full Metal Jacket - IMDB 8.3

Vietnam Savaşı öncesi Amerikan ordusunun eğitimleri ve Vietnam Savaşı sırasında Amerikan ordusundaki askerlerin başından geçen olağan olaylar anlatılmaktadır.

8. DR: Strangelove - IMDB 8.4

Amerikan haber alma ve genelkurmay noktalarında bulunan bir dizi önemli kişinin içine düştüğü yanlışlıklar zinciri sonucunda dünyanın bir nükleer savaşa nasıl sürüklendiğini anlatmaktadır.

9. Spartaküs – IMDB 7.9

Köleliğin egemen sınıflara karşı ilk ayaklanışına, çağdaş ve modern bir yorum getiren filmde Spartacus (Kirk Douglas) Roma döneminde yaşayan cesur bir gladyatördür ve davasında ona inanıp destekleyen Varinia ile bağımsızlıkları için verdikleri mücadele anlatılmaktadır.

10. Lolita – IMDB 7.5

Prof Humbert, orta yaşın üzerinde bir yazardır. Bir süre için Charlotte Haze'in evinde kiracı olur. Bu süreçte onun kızı Lolita'ya vurulur. Lolita'ya yakın olabilmek için Lolita'nın annesi ile evlenişini ve sonrasını konu alır.

Stanley Kubrick Kimdir?

Stanley Kubrick Amerikalı film yönetmeni, senarist, yapımcı, fotoğrafçı ve sinematograftır. Estetik kusursuzluğu elde edebilmek için denediği farklı teknik yöntemlerle dünya çapında sinemayı etkilediği için tüm zamanların en iyi yönetmenleri arasında yerini almıştır. Eserlerinin çoğunda özgün senaryo yazmayı tercih etmediği için edebiyat yazarlarının eserlerini sinemaya uyarlayı tercih etmiştir. Kubrick sinemasının atmosferinde mükemmeliyetçilik dışında yoğun sembolizm ve gerçekçilik sıklıkla kendini belli eder. Korku, savaş, polisiye, kara mizah ve bilim kurgu olmak üzere farklı türde eserler vermiştir. Kubrick, beş kez aday gösterildiği Oscar Ödülleri'nden sadece birini, 2001: Bir Uzay Macerası filmi ile En İyi Özel Efekt dalında kazanmıştır.