Starlink uyduları Türkiye semalarında görüldü! Elon Musk’ın şirketi SpaceX’e ait Starlink uyduları nedir, nerede, ne işe yarar, kaç tane?

"Starlink uyduları Türkiye'den ne zaman geçecek" sorusu yanıtlandı. Birçok şehirden uydu takımyıldızının ışıklı görüntüsünü görenler araştırmalara başladı. Elon Musk'ın dünyaca ünlü şirketi SpaceX uydu interneti çalışmalarını adeta görsel bir şölen ile sunmuş oldu. Stralink uyduları nedir, ne işe yarar soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Starlink uyduları nerede, kaç tane, nereden izlenir? İşte cevaplar…
STARLİNK UYDULARI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLDÜ!
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX uydu internet erişimi çalışmalarına devam ediyor. Takım yıldızı şeklinde görülen Starlink uyduları Türkiye'de görenleri hayrete düşürdü.
Öncesinde ülkemizden görüleceği belli olan uydu takımyıldızı araştırma konusu oldu.
STARLİNK UYDULARI NEDİR?
Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır.Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.
Starlink'in ilk aşamasında her biri 66 uydudan oluşan 24 yörünge düzleminde 1584 uydu yazılı dünya görüntüsü.
Starlink uydu takımyıldızının ilk aşaması ve kabuk yörüngede (550 km): yaklaşık 1.600 uydu
2020 yılı Eylül ayı itibarıyla SpaceX 775 uyduyu konuşlandırdı. Ayrıca yine bu aydan itibaren her iki haftada bir gerçekleştirilecek fırlatmalarda, fırlatma başına 60'tan fazla uydunun yerleştirilmesi planlanmaktadır.
STARLİNK UYDULARI NE İŞE YARAR?
SpaceX haberleşme ağı haberleri ilk olarak Ocak 2015'te kamuya açıklandı. Açıklamalarda tüm ana taşıyıcı (backhaul) iletişim trafiğinin %50'sini taşımaya yetecek bant genişliğini destekleyebilecek bir yetenekte olduğu ve yoğun şehirlerde yerel internet trafiğinin %10'una kadar olan kısmı karşılayabileceği belirtiliyordu. CEO Elon Musk açıklamalarında, projenin düşük maliyetli küresel geniş bant internet yetenekleri için önemli bir talebi karşılayacağını ifade etmiştir.