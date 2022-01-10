Steak Tartar tarifi: MasterChef Steak Tartar nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef steak tartar tarifi merak konusu olarak detayları "MasterChef Steak Tartar nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF STEAK TARTAR NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

200 gr satır dana kıyma

1 bıldırcın yumurtası

1 yemek kaşığı acı hardal

1 yemek kaşığı kapari

1 yemek kaşığı acı sos

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı deniz tuzu

2 arpacık soğan

1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

STEAK (ET) TARTAR NASIL YAPILIR?

Öncelikle soğan ve maydanozları ince ince kıyın ve bir kenarda bekletin. Başka bir kap içerisine bıldırcın yumurtası, hardal, kapari, acı sos, karabiber ve deniz tuzunu ekleyerek güzelce karıştırın. Sos, hazırlandığında içine dana kıymayı da ilave ederek yoğurun. Tüm malzemelerin birbirine karışması için, 10 dakika boyunca yoğurma işlemine devam edin. Et kıvama geldiğinde elinizle yuvarlayarak servis tabağına yerleştirin. Kızarmış ekmek dilimlerini tartarın kenarlarına dizin. Et tartarı, acılı ezme ve köpoğlu ile birlikte servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.