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Giriş Tarihi: 29.11.2023 16:41 Son Güncelleme: 29.11.2023 16:41

Stefan Zweig Sözleri - Stefan Zweig’in Kitaplarından Alıntılar ve Tarihe Geçen Sözler

Dünya edebiyatına adını altın harflerle kazımış pek çok yazar bulunur. Bu yazarlardan biri de şüphesiz Stefan Zweig’dir. 1881 yılında doğan Zweig, hayatı boyunca sayısız eser bırakmıştır. Özellikle 1920’li ve 1930’lu yıllarda Alman dilinin en çok okunan yazarları arasında sayılmıştır. Bu nedenle Stefan Zweig sözleri, Stefan Zweig’in kitaplarından alıntılar ve tarihe geçen sözler oldukça ilgi görür.

Stefan Zweig Sözleri - Stefan Zweig’in Kitaplarından Alıntılar ve Tarihe Geçen Sözler

Stefan Zweig, Alman şair Rilke'den ilham almıştır. Yazmaya başladığı dönemlerde Rainer Maria Rilke'nin şairliği etkisiyle kalemine yön vermiştir. Zweig'in en popüler kitaplarından birisi ise Satranç olarak bilinir. Kitaplarıyla milyonları etkileyen Stefan Zweig sözleri, Stefan Zweig'in kitaplarından alıntılar ve tarihe geçen sözler oldukça anlamlıdır.

Stefan Zweig Sözleri

Çok yönlü bir yazar ve şair olarak bilinen Stefan Zweig'in en dikkat çeken sözlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Söz konusu başkalarının derdi olunca nasıl da hep daha zeki ve daha nesnel oluruz.

  • Şanssızlık, insanı alıngan; sürekli acı ise adaletsiz kılar.

  • Akıl her zaman yalnızca düzenleyici bir güçtür; ama hiçbir zaman tek başına yaratıcı bir güç değildir; asıl üretici yan, gerçekten de hep bir deliliğin varlığını şart kılar.

  • Kişi birine haksızlık ettiği zaman, zarar uğrayanın da basit, bir noktada da olsa yanlış yaptığını veya haksız davrandığını saptamaya ya da bu şekilde kendini kandırmaya uğraşır ve bundan gizemli bir hoşnutluk duyar.

  • Dünyanın en önemli şeyi, insanın kendi kendisi olmayı bilmesidir. İnsanı soylu kılan, makam, kanın ayrıcalığı, yeteneği değil, kişiliğini korumayı ve kendine özgü biçimde yaşamayı başarma ölçüsüdür!

Stefan Zweig'in Kitaplarından Alıntılar

Stefan Zweig, geçmişten günümüze pek çok eser bırakmıştır. En sevilen kitaplarından bazı alıntılar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Sen, beni asla, asla tanımayan, bir su birikintisinin yanından geçercesine yanımdan geçip giden, bir taşa basarcasına üstüme basan, hep, ama hep yoluna devam eden ve beni sonsuz bir bekleyiş içerisinde bırakan sen, kimsin ki benim için? - Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu

  • Ve bir kez kendi içindeki insanı anlamış olan bütün insanları anlar. - Olağanüstü Bir Gece

  • İnsan sabahtan akşama kadar bir şey olmasını bekler ve hiçbir şey olmaz. Bekleyip durur insan. Hiçbir şey olmaz. İnsan bekler, bekler, bekler, şakakları zonklayana dek düşünür, düşünür, düşünür. Hiçbir şey olmaz. İnsan yalnız kalır. Yalnız... Yalnız... -Satranç

  • Tek bir insanın diğeri için neler ifade edeceğini hiç bilmemişti, çünkü hiç yalnız kalmamıştı. - Bir Çöküşün Öyküsü

  • Belki de insan her şeyi içine atmaktan boğuluyor zamanla... - Amok Koşucusu

Stefan Zweig'in Tarihe Geçen Sözleri

Stefan Zweig'in birbirinden anlamlı, tarihe geçen sözlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • İnsanlar, büyük bir hayranlık duydukları ve kendisinden pek çok şey bekledikleri bir adam tarafından sinsice aldatıldıklarını görünce, onu asla bağışlamazlar.

  • Alçak ruhlu insanlar, bir prensin koskoca bir talihi olmasını görürler de kendileriyle zincire vurulmuş kimselerin en ufak bir özgürlük elde etmesini sindiremezler.

  • Kararlarımız, kabul etmek istemesek de büyük ölçüde sosyal konumumuzla sağladığımız uyuma ve çevreye bağlıdır. Düşüncelerimizin büyük kısmı genellikle önceden edinilmiş izlenimlerin ve etkileşimlerin doğal bir sonucudur.

  • Bilinç onun farkına vardığı ana kadar hiçbir suç unutulmaz.

  • Suskunluğun siyah okyanusundaki cam fanuslu bir dalgıç gibi yaşıyordu insan, kendisini dış dünyaya bağlayan halatın kopmuş olduğunu ve o sessiz derinlikten hiç bir zaman yukarı çekilmeyeceğini ayrımsayan bir dalgıç gibi hatta.

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Stefan Zweig Sözleri - Stefan Zweig’in Kitaplarından Alıntılar ve Tarihe Geçen Sözler
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