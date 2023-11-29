Stefan Zweig, Alman şair Rilke'den ilham almıştır. Yazmaya başladığı dönemlerde Rainer Maria Rilke'nin şairliği etkisiyle kalemine yön vermiştir. Zweig'in en popüler kitaplarından birisi ise Satranç olarak bilinir. Kitaplarıyla milyonları etkileyen Stefan Zweig sözleri, Stefan Zweig'in kitaplarından alıntılar ve tarihe geçen sözler oldukça anlamlıdır.

Stefan Zweig Sözleri

Çok yönlü bir yazar ve şair olarak bilinen Stefan Zweig'in en dikkat çeken sözlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Söz konusu başkalarının derdi olunca nasıl da hep daha zeki ve daha nesnel oluruz.

Şanssızlık, insanı alıngan; sürekli acı ise adaletsiz kılar.

Akıl her zaman yalnızca düzenleyici bir güçtür; ama hiçbir zaman tek başına yaratıcı bir güç değildir; asıl üretici yan, gerçekten de hep bir deliliğin varlığını şart kılar.

Kişi birine haksızlık ettiği zaman, zarar uğrayanın da basit, bir noktada da olsa yanlış yaptığını veya haksız davrandığını saptamaya ya da bu şekilde kendini kandırmaya uğraşır ve bundan gizemli bir hoşnutluk duyar.

Dünyanın en önemli şeyi, insanın kendi kendisi olmayı bilmesidir. İnsanı soylu kılan, makam, kanın ayrıcalığı, yeteneği değil, kişiliğini korumayı ve kendine özgü biçimde yaşamayı başarma ölçüsüdür!

Stefan Zweig'in Kitaplarından Alıntılar

Stefan Zweig, geçmişten günümüze pek çok eser bırakmıştır. En sevilen kitaplarından bazı alıntılar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Sen, beni asla, asla tanımayan, bir su birikintisinin yanından geçercesine yanımdan geçip giden, bir taşa basarcasına üstüme basan, hep, ama hep yoluna devam eden ve beni sonsuz bir bekleyiş içerisinde bırakan sen, kimsin ki benim için? - Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu

Ve bir kez kendi içindeki insanı anlamış olan bütün insanları anlar. - Olağanüstü Bir Gece

İnsan sabahtan akşama kadar bir şey olmasını bekler ve hiçbir şey olmaz. Bekleyip durur insan. Hiçbir şey olmaz. İnsan bekler, bekler, bekler, şakakları zonklayana dek düşünür, düşünür, düşünür. Hiçbir şey olmaz. İnsan yalnız kalır. Yalnız... Yalnız... -Satranç

Tek bir insanın diğeri için neler ifade edeceğini hiç bilmemişti, çünkü hiç yalnız kalmamıştı. - Bir Çöküşün Öyküsü

Belki de insan her şeyi içine atmaktan boğuluyor zamanla... - Amok Koşucusu

Stefan Zweig'in Tarihe Geçen Sözleri

Stefan Zweig'in birbirinden anlamlı, tarihe geçen sözlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: