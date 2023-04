Steven Spielberg Filmleri - IMDB Puanları İle En İyi Steven Spielberg Filmleri ve Dizileri

Steven Spielberg filmleri dünyanın neredeyse her yerinde izlenen filmlerdendir. Bununla birlikte insanlar Steven Spielberg filmlerini, IMDB puanları ile en iyi Steven Spielberg filmleri ve dizileri şeklinde araştırırlar. Bu araştırmalarla birlikte IMDB puanları ile en iyi Steven Spielberg filmleri ve dizilerine ulaşmak isterler. Bizler de bu yazımızda Steven Spielberg filmlerini, IMDB puanları ile en iyi Steven Spielberg filmleri ve dizilerini sizler için araştırdık ve derledik. Buyurun okumaya!

Steven Spielberg Filmleri

Steven Spielberg, sinema tarihinin en önemli ve etkili yönetmenlerinden biridir. Kariyeri boyunca birçok unutulmaz film yapmıştır. Spielberg, genellikle popüler türleri kullanarak, aksiyon, macera, bilim kurgu, drama ve savaş gibi konuları ele alır. Ayrıca Spielberg, karakter gelişimine önem verir ve filmlerinde genellikle duygusal ve insanî temaları işler. İşlenen konuların yanı sıra, Spielberg filmlerinin görsel açıdan da dikkat çekici olduğu ve sık sık ödül kazandığı bilinmektedir. Spielberg, aynı zamanda yönetmenlik yaptığı ve prodüksiyonunu üstlendiği birçok televizyon dizisi ve belgesel de yapmıştır.

IMDB Puanları İle En İyi Steven Spielberg Filmleri ve Dizileri

Filmleri:

1-Schindler's List (1993) – IMDb Puanı 8.9 - Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, Nazi Almanyası'nda yaşayan Polonya Yahudilerinin zulmünü ve iş adamı Oskar Schindler'in onları kurtarma çabalarını anlatıyor.

2-Saving Private Ryan (1998) - IMDb Puanı 8.6 - İkinci Dünya Savaşı sırasında Normandiya Çıkarması'nın ardından özel bir askeri birliğin, üst düzey bir asker olan James Ryan'ı kurtarma görevini üstlenmesini konu alıyor.

3-Raiders of the Lost Ark (1981) - IMDb Puanı 8.4 - Arkeolog Indiana Jones'un, kayıp bir sandukanın içindeki antik bir nesneyi bulmak için bir maceraya atılmasını anlatıyor.

4-Jurassic Park (1993) - IMDb Puanı 8.1 - Dinozorların yeniden canlandırıldığı bir tema parkının kurucularının yanlış hesaplamaları sonucu kaosun hakim olduğu bir adada geçen aksiyon dolu bir hikayeyi konu alıyor.



5-Catch Me If You Can (2002) - IMDb Puanı 8.1 - Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, genç bir dolandırıcının FBI ajanlarından kaçarken yaptığı hilelerini ve tutkulu bir avın hikayesini anlatıyor.

6-Jaws (1975) - IMDb Puanı 8.0 - Denizlerin en tehlikeli yaratığı olan bir köpekbalığının bir sahil kasabasına verdiği zararı konu alıyor.

7-E.T. the Extra-Terrestrial (1982) - IMDb Puanı 7.8 - Dünya dışı bir varlığın, genç bir çocukla arkadaş olma çabasını ve evine geri dönme çabalarını anlatıyor.

8-Minority Report (2002) - IMDb Puanı 7.6 - Gelecekte, suçların önceden tahmin edildiği bir dünyada bir suçluyu engellemeye çalışan bir polis memurunun hikayesini anlatıyor.

9-Close Encounters of the Third Kind (1977) - IMDb Puanı 7.6 - Gizemli ufo olaylarının yaşandığı bir kasabada, bir elektrik mühendisinin ufo'larla ilgili takıntılı arayışını anlatıyor.

Dizileri:

1-Band of Brothers (2001) - IMDb Puanı 9.4 - İkinci Dünya Savaşı'nda Easy Company adlı bir Amerikan hava birliğinin savaş deneyimlerini ve kişisel hikayelerini anlatan 10 bölümlük bir mini dizi.

2-The Pacific (2010) - IMDb Puanı 8.3 - Japonya'ya karşı savaşan Amerikan askerlerinin Pasifik Cephesi'ndeki mücadelesini anlatan 10 bölümlük bir mini dizi.

3-Taken (2002) - IMDb Puanı 7.9 - Dünya dışı varlıkların insanlarla olan ilişkisini anlatan bir mini dizi.

4-Into the West (2005) - IMDb Puanı 7.9 - Amerika'nın batısının keşfi sırasında yaşanan olayları ve Batı'nın yerli halkıyla olan ilişkileri anlatan bir mini dizi.

5-Amazing Stories (1985-1987) - IMDb Puanı 7.5 - Her bölümünde farklı bir fantastik hikaye anlatan antoloji dizisi.

6-Falling Skies (2011-2015) - IMDb Puanı 7.2 - Dünya'yı ele geçiren uzaylıların insanları köle olarak kullanması sonucu insanların mücadelesini konu alan bir bilim kurgu dizisi.