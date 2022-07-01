Haberler Yaşam Haberleri Stranger Things 4.sezon 2.kısım ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? Stranger Things 4.sezon 2.kısım bekleniyor!
Giriş Tarihi: 1.7.2022 09:59

Stranger Things 4.sezon 2.kısım ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? Stranger Things 4.sezon 2.kısım bekleniyor!

Stranger Things 4.sezon 2.kısım ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? Stranger Things 4.sezon 2.kısım bekleniyor!

Netflix’in sevilen dizilerinden bir tanesi olan Stranger Things yeni bölüm bekleniyor. Dizinin 1.kısmı Mayıs ayında izleyici ile buluşmuştu. Şimdi gözler Stranger Things 4.sezon 2.kısmın yayınlanacağı tarihe çevrildi. Hawkins kasabasında işlenen cinayetlerin farklı bir boyutta ele alındığı Stranger Things 4.sezon 2.kısım ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? Stranger Things 4.sezon 2.kısım için heyecan dorukta.

Stranger Things 4.sezon 2.kısım için gözler Netflix'e çevrildi. İlk yedi bölümü 27 Mayıs'ta yayınlanan dizinin ikinci kısmı bekleniyor. Bilim kurgu dizisi olarak bilinen Stranger Things 4.sezon 2.kısım Temmuz ayında dijital platformda izleyicisi ile buluşacak. Peki; Stranger Things 4.sezon 2.kısım ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? Stranger Things 4.sezon 2.kısım bekleniyor!

STRANGER THİNGS 4. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşan bilim kurgu dizisi Stranger Things 4. sezon 1. kısım 27 Mayıs günü yayınlandı. Merakla beklenen dizinin 2. kısmı ise 1 Temmuz'da ekranlarda olacak. Yeni bölümlerin saat kaçta izlenebileceği hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

STRANGER THİNGS OYUNCULARI

Stranger Things oyuncuları arasında Wiona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink gibi isimler yer alıyor.

STRANGER THINGS KONUSU

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder. İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.

Duffer Kardeşler, dizinin üçüncü bir sezon ile devam edeceğini doğruladı ve finalinin dördüncü veya beşinci sezonda gerçekleşeceğini duyurdu.

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Stranger Things 4.sezon 2.kısım ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? Stranger Things 4.sezon 2.kısım bekleniyor!
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