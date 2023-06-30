Stranger Things Karakterleri - Stranger Things Başrollerinin İsimleri ve Özellikleri

Stranger Things karakterleri, 1980'li yıllarda yaşayan ve henüz okula giden gençlerden oluşur. Hawkins kasabasında yapılan deneyler sonucu meydana gelen paranormal olaylardan etkilenen Stranger Things karakter isimleri arasında, Eleven, Mike, Jim Hopper, Joyce Byers ve daha fazlası bulunur. Diziye yeni başlayacaklar için Stranger Things başroller kim sorusu merak uyandırıcıdır. İşte Stranger Things 4. sezon karakterleri ile ilgili ayrıntılar…

Stranger Things Karakterleri Kimdir?

ABD yapımı bir bilimkurgu-korku serisi olan Stranger Things, Amerikalı senaristler Duffer Kardeşler tarafından yaratılmıştır. İlk olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde Netflix'te yayınlanmış bir internet dizisidir. Konusu 1980'li yılların Amerika'sında geçer. Indiana eyaletine bağı kurgu bir kasaba olan Hawkins'te yaşayanların başına ilginç olaylar gelir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı'nın amacı dışındaki çalışmaları sonucu, başka boyutlara açılan bir kapı oluşur. Bunun meydana gelmesi ise telekinezi ve telapati gibi psikokinetik yetenekleri olan 011 kod adlı bir kız sayesinde gerçekleşir. Kapının açılması, Eleven'ın laboratuvardan kaçması, yolunun Mike ve arkadaşları ile kesişmesi sonucu olaylar gelişmeye başlar. Dizinin en önemli karakterleri ise şu şekildedir:

Jane Ives / Eleven: Küçük yaşta annesinden koparılarak Hawkins Ulusal Laboratuvarı'na getirilen Jane Ives, burada 011 adını almış ve birçok deneyde kullanılmıştır. Telepati, telekinezi ve farklı psişik güçlere sahiptir. Laboratuvarda kaldığı süre boyunca güçlerini geliştirmiş, ancak özgür olmak ve annesini bulmak için oradan kaçmıştır. Hawkins'i büyük bir felakete sürükleyen, pek çok yaratığın serbest kalmasına ve birçok ölüme neden olan boyutlar arası geçişin açılmasından sorumludur.

Jim Hopper: Hawkins'in polis şefidir ve doğaüstü olayların nedeninin peşine düşmüştür. Ana karakterler arasında yer alan Jim Hopper, karısı ile kızını kaybettikten sonra alkolik olmuş genç ve yalnız bir adamdır. Will Byers'ın kaybolması ve baş aşağı dünyaya götürülmesi sonucu annesi Joyce Byers ile yakınlaşmış ve dostluk kurmuştur.

Joyce Byers: İki oğlunu tek başına büyütmeye çalışan, ancak maddi açıdan zor zamanlar yaşayan bekar bir annedir. Küçük oğlu Will Byers'ın, Demogorgon tarafından kaçırılmasının ardından yıkılmış ve psikolojik olarak çökmüştür. Onun en büyük destekçileri ise Jim Hopper ve oğlunun arkadaşları olmuştur.

Mike Wheeler: Utangaç, iyimser ve dost canlısı bir çocuk olan Mike, bir o kadar da hayalperesttir. Ona göre Hawkins'te meydana gelen her olayın fantastik ve mantıkla açıklanamayacak nedenleri vardır. Okul arkadaşı Will Byers'ın kaybolmasından hemen sonra Eleven ile karşılaşır ve hayatı büyük ölçüde değişir.

Dustin Henderson: Mike ve Will'in en yakın arkadaşlarından biridir ve gruptaki en neşeli kişidir. Zeki, heyecanlı, araştırmacı ve gözlemci bir yapıya sahip olsa da karşı cinsle ilişkileri zayıf olduğu için bu anlamda biraz mutsuzdur. Eleven ve Mike'ın arkadaşlıkları ve yakınlıkları konusunda tamamen nötr bir tutum sergiler.

Lucas Sinclair: Dustin, Mike ve Will'in bir diğer arkadaşlarıdır. Son derece şüpheci ve her zaman karamsar bir bakış açısına sahiptir. Mike ve Dustin'in aksine Lucas, gerçekçi ve ayakları yere basan bir tavır sergiler. Bundan dolayı Eleven'a karşı hep ihtiyatlı davranmış ve ondan şüphe etmiştir.

Martin Brenner: Sert, soğuk ve acımasız bir tavra sahip bir bilim insanıdır. Hawkins Ulusal Laboratuvarı'nda aralarında Eleven da olmak üzere birçok özel yeteneğe sahip çocuğu alıkoymuş ve kötü amaçları uğruna kullanmıştır. Hırslı karakteri, Hawkinslilerin büyük bir tehlikenin içine düşmesine neden olmuştur.

Nancy Wheeler: Mike'ın ablasıdır. Sessiz, çalışkan ve zeki bir genç kızdır. Steve Harrington ve Jonathan Byers arasında kalmış, ancak tercihini Jonathan'dan yana kullanmıştır. Her ne kadar ilk etapta kardeşinin ve arkadaşlarının saçmalıklarına karışmak isteme de daha sonra kendini olayların içinde bulmuştur.