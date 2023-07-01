Street Fighter Karakterleri - Street Fighter Karakter İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Street Fighter karakterleri, oyunun her yeni versiyonunda güncellenir ve yeni karakterler ortaya çıkar. Yeni karakterler, beraberinde yeni kabiliyetleri de getirmektedir. Bu sayede oyun çok daha eğlenceli bir hal almaktadır. Street Fighter karakter isimleri de güncelleme kapsamında incelenmelidir. Söz konusu oyun, atariler ile oyun dünyasına dâhil olmuştur. Street Fighter karakterleri hikayeleri yazımızın devamında.
Street Fighter 1987 yılında oyun dünyasına dâhil olmuş bir dövüş oyunudur. Söz konusu oyunda çok sayıda karakter vardır. Bu karakterlerin her birinin özelliği ve oyundaki fonksiyonu farklıdır. Oyunda yer alan temel karakterler aşağıda sıralanmıştır.
Street Fighter karakterleri, her yeni versiyon çıktığında değişebilir. Fakat genel karakterler aynıdır. Bu karakterlerin üzerine yeni karakterler eklenerek oyun çok daha eğlenceli bir boyuta taşınır. Söz konusu oyun, dövüş oyunları içinde en çok sevilen ve beğenilerek oynanan oyunlar arasındadır. Her geçen gün oyunun yeni bir versiyonu ve üstün efektlerinin piyasaya çıktığını görebilirsiniz.