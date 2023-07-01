Street Fighter Karakterleri - Street Fighter Karakter İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Street Fighter karakterleri, oyunun her yeni versiyonunda güncellenir ve yeni karakterler ortaya çıkar. Yeni karakterler, beraberinde yeni kabiliyetleri de getirmektedir. Bu sayede oyun çok daha eğlenceli bir hal almaktadır. Street Fighter karakter isimleri de güncelleme kapsamında incelenmelidir. Söz konusu oyun, atariler ile oyun dünyasına dâhil olmuştur. Street Fighter karakterleri hikayeleri yazımızın devamında.

Street Fighter Karakterleri

Street Fighter 1987 yılında oyun dünyasına dâhil olmuş bir dövüş oyunudur. Söz konusu oyunda çok sayıda karakter vardır. Bu karakterlerin her birinin özelliği ve oyundaki fonksiyonu farklıdır. Oyunda yer alan temel karakterler aşağıda sıralanmıştır.

Ryu : Oyundaki karate ustasıdır, beyaz kıyafetlidir.

: Oyundaki karate ustasıdır, beyaz kıyafetlidir. Ken : Oyundaki tekwando ustası olup kırmızı kıyafeti ile bilinir.

: Oyundaki tekwando ustası olup kırmızı kıyafeti ile bilinir. Chun-Li : Oyundaki kadın karakterdir. Ayak hareketi ile meşhurdur.

: Oyundaki kadın karakterdir. Ayak hareketi ile meşhurdur. Akuma : Devasa cüssesi ile rakiplerine korku salar.

: Devasa cüssesi ile rakiplerine korku salar. Bison : Büyücü kıyafeti ile rakiplerine karşı üstünlük sağlar.

: Büyücü kıyafeti ile rakiplerine karşı üstünlük sağlar. Dhalsim : Zayıf bir görünüme sahiptir. Fakat rakiplerinden üstün dövüş özellikleri vardır.

: Zayıf bir görünüme sahiptir. Fakat rakiplerinden üstün dövüş özellikleri vardır. Sagat : Tek gözü kapalı olan bu karakter, güçlü yumrukları ile meşhurdur.

: Tek gözü kapalı olan bu karakter, güçlü yumrukları ile meşhurdur. Honda : Sumo güreşçisidir. Farklı kol hareketi ile öne çıkar.

: Sumo güreşçisidir. Farklı kol hareketi ile öne çıkar. Blanka : Elektrik çıkarma kabiliyeti olan devasa bir karakterdir.

: Elektrik çıkarma kabiliyeti olan devasa bir karakterdir. Vega : Maskeli bir karakter olup üstün dövüş özelliklerine sahiptir.

: Maskeli bir karakter olup üstün dövüş özelliklerine sahiptir. Sakura: Kadın karakterlerden biridir. Kol hareketi ile rakiplerine üstünlük sağlar.

Street Fighter Karakter İsimleri

Street Fighter karakterleri, her yeni versiyon çıktığında değişebilir. Fakat genel karakterler aynıdır. Bu karakterlerin üzerine yeni karakterler eklenerek oyun çok daha eğlenceli bir boyuta taşınır. Söz konusu oyun, dövüş oyunları içinde en çok sevilen ve beğenilerek oynanan oyunlar arasındadır. Her geçen gün oyunun yeni bir versiyonu ve üstün efektlerinin piyasaya çıktığını görebilirsiniz.