Stres Nasıl Azaltılır? Aşırı Stresle Nasıl Başa Çıkılır, Sakinleşmek İçin Ne Yapmak Gerekir?

Yoğun iş temposu, trafik, ekonomik kaygılar gibi etkenlerle özellikle şehir yaşamında kaçınılmaz hale gelen stres aşırıya kaçtığında konsantrasyon bozukluğu, uyku problemleri ve bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilen ciddi sonuçlara yol açabilir. Günümüzde stresten kurtulmanın farklı yolları aranırken stres nasıl azaltılır ve aşırı stresle nasıl başa çıkılır, sakinleşmek için ne yapmak gerekir gibi sorular oldukça önem kazanmıştır.

Stresle Başa Çıkmanın Yolları

Stres bireyin çevresindeki taleplerle başa çıkarken yaşadığı fiziksel ve duygusal gerilimdir. Bu gerilim sonunda psikolojik ve fiziksel tepkiler gözlenmektedir. Vücudun savaş ya da kaç tepkisiyle ortaya çıkan stres kalp atış hızının artması, kasların gerilmesi ve dikkat seviyesinin yükselmesi gibi belirtilerle kendini gösterir.

Stresi tetikleyen pek çok unsur bulunmaktadır. İş yoğunluğu, aile içi sorunlar, ekonomik sıkıntılar, akademik baskılar, sosyal çevreden gelen beklentiler ve gelecek kaygısı bu faktörlerin başında gelmektedir. Ayrıca teknolojik cihazlara aşırı maruz kalma ve sürekli bilgi bombardımanı da bireyde kronik stres oluşturabilir. Fakat her stres zararlı değildir. Örneğin, sınav öncesi hissedilen hafif stres öğrencinin daha dikkatli olmasını sağlar. Sunum yapacak bir çalışanın yaşadığı kısa süreli stres performansını olumlu yönde etkileyebilir. Bu tür stres "uyumlu stres" olarak tanımlanır ve bireyin motivasyonunu artırabilir.

Aşırı Stres ve Zararları

Stresin yoğun ve sürekli hale gelmesi durumunda ise organizma zarar görmeye başlar. Aşırı stres anksiyete bozukluklarına, depresyona, bağışıklık sisteminin zayıflamasına, sindirim problemlerine ve kardiyovasküler rahatsızlıklara yol açabilir. Ayrıca kişinin iş verimliliğinde düşüş, karar alma süreçlerinde zorluk ve sosyal ilişkilerde bozulma da yaygın olarak gözlenir.

Aşırı Stresle Nasıl Başa Çıkılır?

Aşırı stresle baş etmek bireyin yaşam kalitesini artırmak açısından oldukça önemlidir. Aşağıda yer alan yöntemler stres yönetiminde etkili stratejiler sunmaktadır: