Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda? Sturm Graz Galatasaray maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında Sturm Graz'la karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde başkanı ve teknik direktörü değişen sarı kırmızılılar kadrosuna yeni isimler katmaya devam ederken zorlu maçı izlemek isteyenler "Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
Sturm Graz - Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray takımı, 7 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te THY'ye ait özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidip, oradan karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçecek ve ilk çalışmasını yaptı.
Birinci etap kamp çalışmalarını 19 Temmuz'a dek burada sürdürecek Galatasaray, 4 hazırlık maçı oynayacak.
Galatasaray, 9 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.30'da Avusturya ekibi Sturm Graz'la Merkur Arena'da, 13 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.00'de Macaristan'dan MOL Fehervar'la Profertil Arena Hartberg'de, 16 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.00'de Çekya temsilcisi Sigma Olomouc'la Profertil Arena Hartberg'de ve 19 Temmuz Salı günü TSİ 19.00'da Çekya ekibi Pardubice'yle Graz-Weinzödl Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takım, son hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek ve 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına dek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.
Sturm Graz - Galatasaray maçı canlı yayınına aşağıdaki link aracılığıyla erişebilirsiniz.