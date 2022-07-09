Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda? Sturm Graz Galatasaray maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında Sturm Graz'la karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde başkanı ve teknik direktörü değişen sarı kırmızılılar kadrosuna yeni isimler katmaya devam ederken zorlu maçı izlemek isteyenler "Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

STURM GRAZ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar şöyle;