Haberler Yaşam Haberleri Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda? Sturm Graz Galatasaray maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 9.7.2022 19:17 Son Güncelleme: 9.7.2022 19:17

Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda? Sturm Graz Galatasaray maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezon öncesi hazırlık maçındaki durumunu görmek isteyen futbolseverler canlı yayın kanalı bilgilerine erişmek isteyerek "Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda? Sturm Graz Galatasaray maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

Galatasaray, hazırlık maçları kapsamında Sturm Graz'la karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in yeni sezonu öncesinde başkanı ve teknik direktörü değişen sarı kırmızılılar kadrosuna yeni isimler katmaya devam ederken zorlu maçı izlemek isteyenler "Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

STURM GRAZ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda? Sturm Graz Galatasaray maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?
  • Sturm Graz Galatasaray maçı 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Zorlu mücadele Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.
Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda? Sturm Graz Galatasaray maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

GALATASARAY FUTBOL TAKIMI'NIN AVUSTURYA KAMPI PROGRAMI BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray takımı, 7 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te THY'ye ait özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidip, oradan karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçecek ve ilk çalışmasını yaptı.

Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda? Sturm Graz Galatasaray maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

Birinci etap kamp çalışmalarını 19 Temmuz'a dek burada sürdürecek Galatasaray, 4 hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, 9 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.30'da Avusturya ekibi Sturm Graz'la Merkur Arena'da, 13 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.00'de Macaristan'dan MOL Fehervar'la Profertil Arena Hartberg'de, 16 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.00'de Çekya temsilcisi Sigma Olomouc'la Profertil Arena Hartberg'de ve 19 Temmuz Salı günü TSİ 19.00'da Çekya ekibi Pardubice'yle Graz-Weinzödl Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda? Sturm Graz Galatasaray maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

Sarı-kırmızılı takım, son hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek ve 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına dek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda? Sturm Graz Galatasaray maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Sturm Graz - Galatasaray maçı canlı yayınına aşağıdaki link aracılığıyla erişebilirsiniz.

https://www.dsmartgo.com.tr/tv-izle/spor-smart/11909

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Sturm Graz Galatasaray maçı hangi kanalda? Sturm Graz Galatasaray maçı saat kaçta canlı yayınlanacak?
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