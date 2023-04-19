Haberler Yaşam Haberleri Su Abonelik Ücreti Ne Kadar? Su Abonelik Açtırma Başvurusu Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 19.4.2023 14:33 Son Güncelleme: 19.4.2023 14:33

Su Abonelik Ücreti Ne Kadar? Su Abonelik Açtırma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Su abonesi olmak isteyenlerin ilk araştırdığı konu, su abonelik ücreti ne kadar sorusudur. Su abonelik başvurusu nasıl yapılır konusu da araştırılması gerekenler arasındadır. Bunun yanında incelenmesi gerekenlerden biri de su aboneliği açtırma nereden yapılır hususudur. Su aboneliği başvurusu pratik şekilde yapılabilir. Su aboneliği açtırma ücreti 2023 yılı güncellemesi ile ilgili hususları sizler için araştırdık.

Su Abonelik Ücreti Ne Kadar? Su Abonelik Açtırma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Su abonelik ücreti ne kadar konusunu araştırmak için kısa bir internet incelemesi yapabilirsiniz. Belediyelerin hizmet politikasını inceleyerek su abonelik başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap bulabilirsiniz. Su aboneliği açtırma nereden yapılır incelemesi ile de konunun ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Su aboneliği açtırma ücreti 2023 yılı verileri hakkında bilgi sahibi olmak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Su Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Su abonelik ücreti, ilk defa su abonesi olmak isteyenlerden alınan bir meblağdır. Mesken için ilk defa su abonesi olacaksanız yaşadığınız yerin belediyesine giderek aşağıdaki ücretleri yatırmanız gerekir. Gerekli keşif ve kontrollerden sonra suyunuz kısa süre içerisinde açılacaktır.

  • 438,30 TL Teminat Bedeli
  • 471 TL Su İştirak Bedeli
  • 375 TL Kanal İştirak Bedeli

Su Aboneliği Açtırma Nereden Yapılır?

İl ve ilçelerde su dağıtımı ile ilgili işler belediye bünyesinde gerçekleştirilir. İlk defa su abonesi olmak ya da su aboneliğini kendi üzerinize almak için belediyelerin ilgili birimlerinden destek almanız gerekir. Gerekli güvence bedeli ve ödenecek diğer ücretleri belediye veznesine yatırdıktan sonra aboneliğiniz gerçekleşecektir.

Belediyelere yatırılan güvence bedelleri de elektrik ve doğalgaz aboneliğinde olduğu gibi aboneliğin sonlanmasını müteakip abone sahibine geri ödenir. Abonelik devir işlemlerinde ya da aboneliğin sonlanmasında su hizmeti alınmaya devam eder. Sonraki abone, su sayacı üzerinde yazan değer üzerinden aradaki farkı ödemek zorunda kalacaktır.

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Su Abonelik Ücreti Ne Kadar? Su Abonelik Açtırma Başvurusu Nasıl Yapılır?
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