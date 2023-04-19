Su Abonelik Ücreti Ne Kadar? Su Abonelik Açtırma Başvurusu Nasıl Yapılır?

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Su Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Su abonelik ücreti, ilk defa su abonesi olmak isteyenlerden alınan bir meblağdır. Mesken için ilk defa su abonesi olacaksanız yaşadığınız yerin belediyesine giderek aşağıdaki ücretleri yatırmanız gerekir. Gerekli keşif ve kontrollerden sonra suyunuz kısa süre içerisinde açılacaktır.

438,30 TL Teminat Bedeli

471 TL Su İştirak Bedeli

375 TL Kanal İştirak Bedeli

Su Aboneliği Açtırma Nereden Yapılır?

İl ve ilçelerde su dağıtımı ile ilgili işler belediye bünyesinde gerçekleştirilir. İlk defa su abonesi olmak ya da su aboneliğini kendi üzerinize almak için belediyelerin ilgili birimlerinden destek almanız gerekir. Gerekli güvence bedeli ve ödenecek diğer ücretleri belediye veznesine yatırdıktan sonra aboneliğiniz gerçekleşecektir.

Belediyelere yatırılan güvence bedelleri de elektrik ve doğalgaz aboneliğinde olduğu gibi aboneliğin sonlanmasını müteakip abone sahibine geri ödenir. Abonelik devir işlemlerinde ya da aboneliğin sonlanmasında su hizmeti alınmaya devam eder. Sonraki abone, su sayacı üzerinde yazan değer üzerinden aradaki farkı ödemek zorunda kalacaktır.