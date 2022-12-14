Su altında kalan evlerine son kez baktılar

'HEM MUTLU HEM DE HÜZÜNLÜYÜZ'

Köyden taşınanlardan Zeki Küçükalkan, "Doğma büyüme burada yaşadık. Bir bakımdan üzgünüz, arazimiz, anılarımız, ata-dede topraklarımız su altına gitti. Bir bakımdan da devletimizin kalkınması için bu barajın yapılması gerekiyordu; yapıldı. Hem mutlu hem de hüzünlüyüz" dedi.

Ömer Küçükalkan ise "Yarım asrı aşkın bu köyde yaşadım. Anılarımız, yaşanmışlıklarımız tarih olacak. Su altında kalacak köyümüzü gelip son kez görüyoruz" diye konuştu.

Çocukluğunun köyde geçtiğini ifade eden Hüseyin Halkyürek de "Barajın olması sevindirici, enerji atılımları bizim için gurur verici. Baraj büyük bir nimet. Tek üzüntümüz, yaşanmışların geride kalacak olması" ifadelerini kullandı.

Rabia Akyürek "Çok büyük duygular içerisindeyim. Geçen yıl babamı kaybettim; bura baba ocağı. Evet, baraj çok önemli ama evleri sular altında görmek kalbimi acıtıyor. O köprü aklımızdan çıkmayacak" dedi.