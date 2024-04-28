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Giriş Tarihi: 29.4.2024

Su aygırına yaklaşan turiste ceza

Su aygırına yaklaşan turiste ceza
Yaban hayatının koruma altında olduğu Norveç'e bağlı takımada Svalbard'da bir turiste, deniz aygırına çok fazla yaklaştığı gerekçesiyle 900 euro para cezası verildi. BBC'nin haberine göre, yaban hayatına onları rahatsız edecek şekilde yaklaşmanın yasak olduğu Norveç'e bağlı takımada Svalbard'da, Polonya vatandaşı bir turist, fiyortta deniz aygırına yaklaşmak için buz kütlesinin üzerine çıktı. Bölge sakinleri, deniz aygırına birkaç metre yaklaşan kişiyi yetkililere bildirirken fotoğraf çekmek istediği belirtilen turiste 900 euro para cezası verildi. Svalbard, turistler tarafından sıklıkla tercih edilen cazibe merkezleri arasında yer alıyor.
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Su aygırına yaklaşan turiste ceza
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