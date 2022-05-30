Su beklerken petrol fışkırdı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Yağbasan Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yüksel (41), geçen hafta zeytin ağaçlarını sulamak için sondaj kuyusu açtı. Ancak kuyudan su yerine siyah bir sıvı çıktı. Önceki gün, sıvının ne olduğunu anlamak için çakmakla tutuşturduklarında ise yanmaya başladı. Söndürmeye çalıştıkları ateş ise sondaj yaparken açtıkları ve içi siyah sıvıyla dolu havuza sıçradı. Üzerine toprak atarak alevleri söndürmeye çalışsalar da başarılı olamayan Mustafa Yüksel ve beraberindekiler, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin de suyla söndüremediği alevler 1.5 saat sonra kendi kendine söndü.Sıvının rengi, yanması ve söndürülememesi nedeniyle petrol olduğunu anladıklarını söyleyen Yüksel, "Daha önce açtığım 2 kuyudan su çıkmadı. Üçüncü kuyudan da petrol çıktı. Sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşıyoruz" dedi. Mahalle Muhtarı Abdullah Arslan ise "Büyük sevinç yaşadık. Manisa Valiliği ve Türkiye Petrolleri ekibi incelemek üzere numune aldı. Konu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na aktarıldı. Olay yerine gelince de kokusundan bile petrol olduğu anlaşılıyor. Büyük bir rezerv olduğu söyleniyor. Türkiye Petrolleri'nin incelemesinin olumlu sonuçlandığını duyduk. Ülkemize, milletimize inşallah büyük faydası olur" dedi.