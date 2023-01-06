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Giriş Tarihi: 6.1.2023

Su borusu patladı yol çöktü

Su borusu patladı yol çöktü
ŞİŞLİ Nişantaşı'nda su borusunun patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vali Konağı Caddesi'nde yolun altından geçen su borularından biri patlayınca, çökmeyle birlikte yol ortasında çukur oluştu. Bölgeye gelen polis ekipleri, çukurun etrafına plastik dubalar koyarak, trafik güvenliğini sağladı. Ekipler daha sonra güvenlik bandı çekerek caddenin bir bölümünü trafiğe kapattı. Olay yerine İSKİ ekipleri çağrıldı. Yer altındaki borular tamir edilirken, oluşan çukur da çakıl doldurularak kapatıldı. AA

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Su borusu patladı yol çöktü
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