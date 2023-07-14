Su Burçları - Su Grubu Burçları Hangileri, Özellikleri Neler?

Su burçları, adından da anlaşılacağı üzere suda yaşayan canlıların isimleri ile anılır. Su etkili burçlar, bazı özellikleri ile diğer grup burçlardan ayrılır. Burçların özellikleri, insan psikolojisi ve davranışlarını doğrudan etkiler. Peki, su grubu burçlar hangileri? Konu ile ilgili çok sayıda kaynak yer almaktadır. Astroloji kaynaklarından istifade ile konunun ayrıntılarına inebilirsiniz. Su elementi burçları ile ilgili merak edilenler yazımızın devamında.

Su Grubu Burçlar Hangileri?

Su grubu burçları, astroloji kaynaklarında adını sıkça duyabileceğiniz bir kavramdır. Su grubu burçlar 3 adettir. Söz konusu burçların isimleri aşağıda sıralanmıştır.

Yengeç

Akrep

Balık

Su grubu burçların diğer burçlardan farklı olan bir kısım özellikleri vardır. Söz konusu burçlar, diğer burçlara nazaran daha duygusaldır. Bunun yanında duyarlılığı son derece yüksek olan sezgisel burçlardır.

Su Etkili Burçlar

Su grubu burçlar içinde en duygusal ve duyarlılığı yüksek olan burç yengeçtir. Akrep ve balık burçları da duygusal ve sezgisel yönü güçlü olsa da yengeç burcu kadar ön plana çıkmaz. Su grubu burçlar içinde en inatçı ve güçlü karakter ise akrep burcudur. Balık burçları aynı zamanda gerçeklerden uzak kalarak yoğun şekilde hayal kurabilirler. Bu özellikleri de balık burçlarının hayal dünyalarında kaybolmasına neden olabilir. Su grubu burçlarının genel anlamda birbirleri ile uyumlu ve uyumsuz olduğu konular da vardır.