Su Kaplumbağası Özellikleri, Bakımı Ve Çeşitleri: Su Kaplumbağası Nasıl Beslenir, Kaç Yıl Yaşar?

Kendi yaşam alanımız içerisinde beslediğimiz su kaplumbağaları yapıları gereği oldukça hassastır. Beslenmeleri ve bakımı kolay olsa da birçok dikkat edilmesi gereken özelliği de bulunmaktadır. Bununla birlikte doğal yaşam alanlarından alıp yapay bir alan yarattığımız için birçok özelliğini yerine getirmesine bizler yardımcı olmamız gerekmektedir. Kış uykusu durumundan beslenme alışkanlıklarına kadar onları dikkatli gözlemleyerek beslemeliyiz.

Su Kaplumbağası Özellikleri

Beslenmeleri ve bakımları oldukça hassas olan su kaplumbağaları evlerimizde bizlerle birlikte yaşayabilecek evcil hayvanlardan birisidir. Ancak bakımı konusunda oldukça fazla soru işaretleri kafalarda yer bulmaktadır. Özellikleri konusunda merak edilenler kafalardan giderildiği zaman beslenmesi ve bakımı da gün yüzüne çıkmaktadır. Başlıklar halinde su kaplumbağasının özelliklerini inceleyecek olursak;

Su Kaplumbağaları Nerede Yaşar?

Ortam sıcaklığı konusunda oldukça hassas olan su kaplumbağaları için en dikkat edilecek durum ortamın sıcaklığı ile nemidir. Bu sebeple ona uygun ortamı hazırlamak için bu durumlar dikkate alınmalıdır. Su kaplumbağaları için en doğru ve en yerinde yaşam ortamı teraryumlardır. Yani içerisi dekore edilmiş, su ve su dışı alanlar olarak dizayn edilmiş cam ve plastik maddelerden oluşan akvaryuma benzeyen küçük tanklar su kaplumbağalar için ideal bir yaşam alanıdır.

Bununla birlikte bu ortamı nemli tutacak şekilde dizayn etmeliyiz. Son olarak tankımızın içerisine termostatlı ısıtıcı koymamız gerekmektedir ki nemi ve sıcaklığı su kaplumbağasına uygun şekilde ayarlayabilelim.

Kış Uykusu Uyurlar Mı?

Birçok hayvan kış uykusunu yerine getirir. Soğuk havalar geldiğinden veya soğuk mevsimlerde kış uykusuna giren birçok hayvan gibi su kaplumbağası da uyur. Yalnızca derilerinden nefes alarak hareketsiz olarak yaşayan su kaplumbağalarının kalpleri ise bu durumlarda çok nadir atmaktadır.

Araştırmacılar tarafından kış uykusu durumunda su kaplumbağalarının kalbinin dakikada yalnızca birkaç defa attığı söylenmektedir. Bununla birlikte evimizde beslediğimiz su kaplumbağaları kış uykusuna yatmazlar. Bunun sebebi ise ortam sıcaklığının yapay olarak oluşturulmasıdır.

Her ne kadar doğal yaşamları gereği kış uykusuna dalmaları gerekse de evlerimizde beslediğimiz su kaplumbağaları yapay ortam sıcaklığı nedeniyle eğer kış uykusuna dalarlarsa uyanamayabilir ve bunun sonucunda ölebilirler. Bu sebeple evlerimizde beslediğimiz su kaplumbağalarının kış uykusuna dalmalarını engellememiz gerekmektedir. Bunu ortam sıcaklığını 24 derecenin üstünde tutarak sağlayabilmekteyiz. Bununla birlikte araştırmacılar tarafından evlerimizde beslediğimiz su kaplumbağalarının su sıcaklıklarının 28 derece olması gerektiğini aktarmaktadır.

Su Kaplumbağaları Ne Yer?

Su kaplumbağaları doğaları ve yapıları gereği oburlardır. Önlerine koyulan ya da ulaşabilecekleri hemen hemen her şeyi yiyen bu canlıların beslenmelerine dikkat etmeliyiz. Bununla birlikte yavru olan su kaplumbağalarına günde 3 defa yemek verilmesi gerektiği araştırmacılar tarafından söylenmektedir.

Yetişkin olan su kaplumbağalarına ise mevsimlerine göre öğün verebilirsiniz. Yaz aylarında 2 kış aylarında ise 1 kez yemek vermemiz yerinde olacaktır. Burada dikkat edilmesi gerek husus ise kalan yemeklerdir. Nitekim su kaplumbağasının öğünü verildikten sonra yemediği besinler teraryumdan alınmalı ve çöpe atılmalıdır. Çünkü uzun süre teraryum içerisinde kalan besinler suyu kirletebilmektedir.

Su Kaplumbağası Kaç Yıl Yaşar?

Kaplumbağalar genel olarak uzunca süre yaşayan canlılardır. Kendi aralarında bazı farklılıkları olsa da birçok canlıdan uzun yaşadıkları bilinmektedir. Örneğin karada yaşayan kaplumbağalar en az 40 yıl en fazla 200 yıl kadar yaşayabilmektedir. Su kaplumbağaları ise ortalama 30 yıl yaşamaktadır.