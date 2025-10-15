Su krizini çözemedi, faturayı vatandaşa kesti! Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan akılalmaz öneri

"RADİKAL KARARLAR ALACAĞIZ"

Gencan, verdikleri destek dolayısıyla Vali Yunus Sezer'e, DSİ Genel Müdürü'ne ve Bölge Müdürüne teşekkür ettiğini belirtti.

Su sorununu çözdükten sonra önemli adımlar atacaklarını aktaran Gencan, şunları kaydetti:

"Sorunlar çözüldükten sonra da şehrimizde bazı radikal kararlar almak durumunda kalacağız. Su krizi her geçen gün büyüyerek devam edecek. Biz üzerimize düşen vazifelerimizi sonuna kadar yerine getireceğiz ama vatandaşlarımızdan da su konusunda tasarruf konusunda ciddi bir hassasiyet bekliyoruz.

Biz en çok su kayıp yaşadığımız yerlerde altyapı çalışmalarımızı başlattık. Bunları hızlı bir şekilde yerine getireceğiz. Çünkü su çok değerli. Hiçbir yerde suyu kaybetmek istemiyoruz. Kaçak kullanımlarla ilgili daha hassas bir şekilde denetleme ve işlemleri gerçekleştireceğiz."