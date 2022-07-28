Su PH Değerleri – İçilebilir Su PH Değeri Kaç Olmalı Ve Nasıl Ölçülür, Düşük Ve Yüksek Olursa Ne Olur?

Bir çözelti yahut maddenin içerdiği baz ve asit oranlarını tarif eden ölçü birimine PH ismi verilir. Power of Hydrogen yani hidrojenin gücü anlamına gelen bir terimin kısaltması olan ph değerinin kullandığımız ürünlerde bilhassa içme suyumuzda kaç olduğunu bilmek oldukça önemlidir. Su özellikle içme suyu ph değeri, sağlığımızı doğrudan etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Peki, suyun ph derecesi kaç olmalı? İçme suyu ph değeri kaç olmalı? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

İçme Suyu PH Derecesi

İçme suyunun pH değeri ilk olarak suyun tadını ve içim yumuşaklığını etkiler, pH derecesi yüksek ya da az olan içme suları tüketime uygun olmamakla birlikte, mide rahatsızlıklarını tetiklemektedir. Suyun içindeki hidrojen oranı arttıkça sudaki asidik oran yükselir ve pH değeri düşer, bu suyun içilmesi sağlık yönünden tavsiye edilmemektedir. İçme suyunun pH değeri 1 ile 14 arasında ölçülmektedir ve suyun içilebilir olması için, bu değer 7'ye gelmeli suyun içindeki hidrojen ve hidroksil iyonları eşitlenerek nötr olmalıdır.

Eğer suyun pH değeri 10'u geçiyorsa deri, göz ve mukus zarı tahribatına sebep olabilir ayrıca gastrointestinal rahatsızlıklara sebep olabilir. Güncel bilgilere göre, içme suyunun pH değeri 7.2 ve 8.5 aralığında olmalıdır. Bahsi geçen 7.2-8.5 aralığındaki pH, içme suyunun normal değeridir ve Türk tüketici standartlarına göre sağlıklı kabul edilmektedir. Tüketiciler satın aldıkları sularda belirtilen pH değerlerinin 7.2 ve 8.5 arasında olmasına özellikle dikkat etmelidir.

Su PH Derecesi Nasıl Ölçülür?

İçme sularının hem temiz olması hem de asit baz oranlarının yani pH derecesinin olması gerektiği seviyede olması, insan sağlığını ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen etkenler arasına girmektedir. Satın alınan suların pH değerleri paketlerin üzerinde belirtilmektedir ama evlerde kullandığımız şebeke sularının pH değerini pek çok kimse merak etmektedir.

İsteyen herkes oldukça kolay bir şekilde su pH değerini ölçebilir, suyun pH derecesini ölçmek için belli başlı yöntemler vardır. Bu yöntemlerden ilki 'pH ölçer sıvı' ile yapılan bir testtir, pH derecesini ölçülmek istenen suya bu sıvıdan damlatılır, eğer rengi sarı ve yeşile yakınsa o su için sağlıklı demek doğru olmayacaktır çünkü bu suyun asidik değeri yüksektir ve pH değeri ise düşüktür. En sağlıklı olan su, pH ölçer sıvıyı damlattıktan sonra mavi olan sudur.