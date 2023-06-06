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Giriş Tarihi: 6.6.2023 10:06 Son Güncelleme: 6.6.2023 10:07

Su Sporları Nelerdir? Türkiye’de Yapılan Deniz Sporları ve İsimleri

Su sporları, adrenalin dolu, ciddi kondisyon gerektiren spor türleridir. Su sporları nelerdir sorusu da birçok kişi tarafından merak edilir. Söz konusu spor dalları genellikle denizde yapılır. Türkiye’de yapılan deniz sporları da bu kapsamda araştırılır. Ülkemizde su sporu yapılan ve bunun organizasyonunun yapıldığı çok fazla alan vardır. Su sporu isimleri ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

Su Sporları Nelerdir? Türkiye’de Yapılan Deniz Sporları ve İsimleri

Su sporları, günümüzün en heyecanlı ve ilgi duyulan branşlarıdır. Peki, su sporları nelerdir? Türkiye, su sporlarında öne çıkan coğrafyaları bünyesinde barındırır. Türkiye'de yapılan deniz sporları, çok kişinin ilgi duyduğu branşları içerir. Adrenalin dolu bu sporlar, aynı zamanda güzel bir hatıradır. Bazı deniz sporları sadece o heyecanı yaşamak adına yapılır. Su sporu isimleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılar yazımızın devamında.

Su Sporları Nelerdir?

su sporları, adından da anlaşılacağı gibi suda yapılan tüm spor türlerini kapsayan spor branşlarıdır. Son dönemde ilgi duyulan bu sporların neler olduğunu aşağıda bulabilirsiniz.

Rafting

Rafting, debisi yüksek olan akarsularda yapılan bir spor türüdür. Sporun amacı, debisi yüksek olan akarsuda bottan düşmemek ve alabora olmadan pist sonuna ulaşmaktır. Rafting botlarına en az 4, en fazla 12 kişi binilir. Akarsuların rafting açısından zorluk derecesi 1-6 arasında değişir. Ülkemizde Manavgat, Dalaman Çayı, Fırat Deresi ve Munzur Çayı bu kapsamda öne çıkmaktadır. Giresun'un Çamoluk ilçesinde yapılan Türkiye rafting şampiyonası da dikkat çeken organizasyonlar arasındadır.

Kano

Kano da akarsularda yapılan bir su sporudur enerjisi yüksek olan bu sporda 3 ya da 5 kişilik gruplar yarışır. Bu sporda da amaç, kanodan düşmeden en hızlı şekilde parkuru tamamlamaktır.

Türkiye'de Yapılan Deniz Sporları

Su sporları genellikle denizde yapılır. Bu kapsamda öne çıkan spor branşları aşağıda sıralanmıştır.

Dalış

Dalış, ülkemizde ve dünyada en çok talep gören su sporlarından biridir. Serbest dalışın yanı sıra oksijen tüpü ile de yapılan dalış teknikleri vardır. Ülkemizde çok sayıda noktada dalış okulu ve dalış merkezi vardır.

Kiteboard

Son derece heyecanlı bir spor olan kiteboard, ülkemizde de talep gösterilen spor branşlarından biridir. Suyun üzerinde spor yaparken paraşütle bir anda havalandığınız bu spor, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezidir.

Yelken

Yelken, özgürlük hissini sonuna kadar yaşayabileceğiniz spor branşlarından biridir. Bu sporda esas olan dengeyi kaybetmeden yelken üzerinde kalabilmektir. Rüzgâr gücü ile hareket eden yelken sporunda amaç, parkuru rakiplerden önce tamamlamaktır.

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Su Sporları Nelerdir? Türkiye’de Yapılan Deniz Sporları ve İsimleri
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