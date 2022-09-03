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Giriş Tarihi: 3.9.2022 16:05

Su ve Ateş oyuncuları kimler, konusu nedir? Su ve Ateş filmi nerede çekildi, gerçek mi?

Su ve Ateş oyuncuları ile popüler isimleri bir araya getiriyor. 2013 yapımı filmin yönetmen ve senarist koltuğunda başrol oyuncularından Özcan Deniz oturuyor. Su ve Ateş konusu ile Yağmur ve Kemal’in aşkına odaklanıyor. Peki, Su ve Ateş filmi nerede çekildi, gerçek mi? İşte yanıtlar…

Su ve Ateş oyuncuları kimler, konusu nedir? Su ve Ateş filmi nerede çekildi, gerçek mi?

Su ve Ateş filmi oyuncuları arasında Özcan Deniz ve Yasemin Allen gibi isimler bulunuyor. Romantik ve dram türündeki film hüzünlü bir aşk hikayesini konu ediniyor. Su ve Ateş filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı, gerçek mi soruları gündemde. Peki, Su ve Ateş filmi konusu nedir? İşte film hakkında merak edilenler…

SU VE ATEŞ FİLMİNİN KONUSU

Dil eğitimi için Londra'ya giden ve eğitimi bittikten sonra da orada yaşamaya devam eden Yağmur, Kemal'le tesadüf eseri bir uçakta karşılaşır ve tesadüfler peşlerini bırakmaz. Yağmur, çok az tanıdığı ve gizemli bir yönü olduğuna inandığ Kemal'e aşık olmuştur ve aralarında bir ilişki başlar. Hayatına giren diğer adamlardan farklı olan Kemal'in ise Yağmur'dan sakladığı çok büyük sırlar vardır.

Londra'da rüya gibi günler geçiren çiftin, bugünleri kısa sürede geride kalacaktır. Asıl adı Haşmet olan Kemal, büyük bir aşiret hesaplaşması ve kan davasının içerisindedir. İki aşiretin, kanı karşılıklı olarak durdurması da tamemen Haşmet'e bağlıdır. Yağmur'u da içine sürükleyecek karanlık olaylar ise kapıdadır.

SU VE ATEŞ OYUNCULARI

Özcan Deniz

Yasemin Allen

Burçin Birben

Pelin Akil

Kaan Çakır

Yusuf Akgün

Cem Uçan

İram Candar

SU VE ATEŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film çekimlerinin bir kısmı İngiltere Londra'da yapıldı. Diğer sahneler için İstanbul tercih edildi. Filmin hikayesi iki şehre odaklanıyor.

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Su ve Ateş oyuncuları kimler, konusu nedir? Su ve Ateş filmi nerede çekildi, gerçek mi?
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