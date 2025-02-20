Kur'an-ı Kerim, geçmiş kavimlerin yaşadığı bu süreçleri anlatan ilahi bir rehberdir. Şuara Suresi, peygamberlerin toplumlarıyla olan mücadelelerini anlatan önemli bir suredir. Bu surede, yalnızca bireysel hatalar değil, toplumsal çöküşe neden olan yanlışlar da vurgulanır. Hz. Şuayb'ın (a.s.) kavmine yaptığı çağrı, bu surede en dikkat çekici bölümlerden biridir. Şuara Suresi 185-186-187. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı peygamberlerin toplumsal düzen ve adaletle ilgili çağrılar yaptığını gösterir.
185. Ayet: Kalu innema ente minel müsahharın
186. Ayet: Ve ma ente illa beşerum mislüna ve in nezunnüke le minel kazibın
187. Ayet: Fe eskıt aleyna kisefem mines semai in künte mines sadikıyn
NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.
185. Ayet: Onlar şöyle dediler: "Sen ancak büyülenmişlerdensin."
186. Ayet: Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz.
187. Ayet: "Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi gökten üzerimize bir parça düşür."