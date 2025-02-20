Kur'an-ı Kerim, geçmiş kavimlerin yaşadığı bu süreçleri anlatan ilahi bir rehberdir. Şuara Suresi, peygamberlerin toplumlarıyla olan mücadelelerini anlatan önemli bir suredir. Bu surede, yalnızca bireysel hatalar değil, toplumsal çöküşe neden olan yanlışlar da vurgulanır. Hz. Şuayb'ın (a.s.) kavmine yaptığı çağrı, bu surede en dikkat çekici bölümlerden biridir. Şuara Suresi 185-186-187. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı peygamberlerin toplumsal düzen ve adaletle ilgili çağrılar yaptığını gösterir.

Şuara Suresi 185-186-187. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 185-186-187. Ayet Okunuşu

185. Ayet: Kalu innema ente minel müsahharın

186. Ayet: Ve ma ente illa beşerum mislüna ve in nezunnüke le minel kazibın

187. Ayet: Fe eskıt aleyna kisefem mines semai in künte mines sadikıyn

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 185-186-187. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

185. Ayet: Onlar şöyle dediler: "Sen ancak büyülenmişlerdensin."

186. Ayet: Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz.

187. Ayet: "Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi gökten üzerimize bir parça düşür."