Kur'an-ı Kerim, insanın bu iki yoldan hangisini seçeceğine dair sayısız örnek sunar. Şuara Suresi, peygamberlerin toplumlarına karşı verdikleri mücadeleleri ve hakikati reddedenlerin başına gelenleri anlatan surelerden biridir. Ancak sure, yalnızca inkârcı toplumların kıssalarını anlatmakla kalmaz; aynı zamanda Kur'an'ın doğrudan Allah tarafından indirildiğini de vurgular. Şuara Suresi 191-192. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Kur'an'ın insanlara bir uyarı ve hatırlatma olduğunu vurgular.

Şuara Suresi 191-192. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 191-192. Ayet Okunuşu

191. Ayet: Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

192. Ayet: Ve innehu le tenzılü rabbil alemın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 191-192. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

191. Ayet: Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.

192. Ayet: Şüphesiz bu Kur'an, âlemlerin Rabbi'nin indirmesidir.