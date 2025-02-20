Haberler Yaşam Haberleri Şuara Suresi 191-192. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 20.2.2025 16:01

Şuara Suresi 191-192. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Bazı hakikatler vardır ki, ne kadar inkâr edilirse edilsin varlığını sürdürmeye devam eder. Zaman, mekân ya da toplumlar değişse de bu hakikatler hiçbir zaman yok olmaz. İnsan, hayatı boyunca birçok bilgiyle karşılaşır. Ancak hakikate ulaşan her birey, onun karşısında iki seçenekle karşılaşır: Ya onu kabul edip gereğini yapacak ya da ona sırt çevirerek reddedecektir. İnsan hangi seçeneği seçeceğini Şuara Suresi 191-192. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı içerisindeki mesajlarla karar verebilir.

Şuara Suresi 191-192. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim, insanın bu iki yoldan hangisini seçeceğine dair sayısız örnek sunar. Şuara Suresi, peygamberlerin toplumlarına karşı verdikleri mücadeleleri ve hakikati reddedenlerin başına gelenleri anlatan surelerden biridir. Ancak sure, yalnızca inkârcı toplumların kıssalarını anlatmakla kalmaz; aynı zamanda Kur'an'ın doğrudan Allah tarafından indirildiğini de vurgular. Şuara Suresi 191-192. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Kur'an'ın insanlara bir uyarı ve hatırlatma olduğunu vurgular.

Şuara Suresi 191-192. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 191-192. Ayet Okunuşu

191. Ayet: Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

192. Ayet: Ve innehu le tenzılü rabbil alemın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 191-192. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

191. Ayet: Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.

192. Ayet: Şüphesiz bu Kur'an, âlemlerin Rabbi'nin indirmesidir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şuara Suresi 191-192. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA