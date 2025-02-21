Şuara Suresi, peygamber kıssaları aracılığıyla iman edenlere öğüt verirken, inkar edenleri de ciddi bir şekilde uyarmaktadır. 213-214-215. ayetler, tebliğin nasıl yapılması gerektiği konusunda önemli dersler vermektedir. Bu ayetler, özellikle Hz. Muhammed'e verilen bir emir niteliğindedir. Şuara Suresi 213-214-215. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, hem Allah'a yönelmeyi hem de insanlara karşı mütevazı ve merhametli olmayı öğreten değerli mesajlar içermektedir.

Şuara Suresi 213-214-215. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 213-214-215. Ayet Okunuşu

213. Ayet: Fe la ted'u meallahi ilahen ahara fe tekune minel müazzebın

214. Ayet: Ve enzir aşiratekel akrabın

215. Ayet: Vahfıd cenahake li menit tebeake minel mü'minın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 213-214-215. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

213. Ayet: O halde sakın Allah ile birlikte başka tanrıya kulluk edip yalvarma, sonra cezaya çarptırılanlardan olursun!

214. Ayet: Yakın akrabanı da uyar.

215. Ayet: Sana uyan müminlere kol kanat ger.