Haberler Yaşam Haberleri Şuara Suresi 213-214-215. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 21.2.2025 12:44

Şuara Suresi 213-214-215. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Şuara Suresi 213-214-215. ayetler, Hz. Muhammed'e (s.a.s) yönelik ilahi emirleri içermektedir. 213. ayette, Allah'tan başka hiçbir ilaha ibadet etmemesi ve O'na ortak koşmaması emredilir. 214. ayette, peygamberlik görevine en yakın akrabalarından başlaması emredilir. 215. ayette ise, müminlerden kendisine uyanlara karşı şefkatli ve merhametli olması tavsiye edilir. Şuara Suresi 213-214-215. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı kısaca bu konular hakkında bilgi verir.

Şuara Suresi 213-214-215. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Şuara Suresi, peygamber kıssaları aracılığıyla iman edenlere öğüt verirken, inkar edenleri de ciddi bir şekilde uyarmaktadır. 213-214-215. ayetler, tebliğin nasıl yapılması gerektiği konusunda önemli dersler vermektedir. Bu ayetler, özellikle Hz. Muhammed'e verilen bir emir niteliğindedir. Şuara Suresi 213-214-215. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, hem Allah'a yönelmeyi hem de insanlara karşı mütevazı ve merhametli olmayı öğreten değerli mesajlar içermektedir.

Şuara Suresi 213-214-215. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 213-214-215. Ayet Okunuşu

213. Ayet: Fe la ted'u meallahi ilahen ahara fe tekune minel müazzebın
214. Ayet: Ve enzir aşiratekel akrabın
215. Ayet: Vahfıd cenahake li menit tebeake minel mü'minın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 213-214-215. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

213. Ayet: O halde sakın Allah ile birlikte başka tanrıya kulluk edip yalvarma, sonra cezaya çarptırılanlardan olursun!

214. Ayet: Yakın akrabanı da uyar.

215. Ayet: Sana uyan müminlere kol kanat ger.

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Şuara Suresi 213-214-215. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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