Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssaların en çarpıcı örnekleri peygamberlerin tebliğ sürecinde anlatılmıştır. Peygamberler, sadece ilahi mesajı iletmekle kalmamış, aynı zamanda halklarının onlara verdiği tepkilere de şahit olmuşlardır. Kimi toplumlar bu çağrıya kulak vermiş, kimi ise inkârlarında ısrarcı olmuştur. Şuara Suresi 43-44-45. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı toplumlara yanlış yolda olduklarını göstermeyi ve onları doğru yola sevk etmeyi hedeflemektedir.

Şuara Suresi 43-44-45. Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 43-44-45. Ayet Okunuşu

43.Ayet: Kale lehüm musa elku ma entüm mülkun

44.Ayet: Fe elkav hıbalehüm ve ısıyyehüm ve kalu bi ızzeti fir'avne inna le nahnül ğalibun

45.Ayet: Fe elka musa asahü fe iza hiye telkafü ma ye'fikun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 43-44-45. Türkçe Anlamı

43.Ayet: Mûsâ onlara, "Hadi ortaya atacağınız şeyi atın" dedi.

44.Ayet: Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar ve "Firavun'un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz" dediler.

45.Ayet: Mûsâ da asasını attı. Bir de ne görsünler, asâ onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor.