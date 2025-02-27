Şuara Suresi, içerdiği kıssalar ve mesajlarla müminlere dersler veren, imanı güçlendiren ve Allah'ın kudretini hatırlatan önemli bir suredir. Peygamberlerin yaşadığı zorlukları ve sonunda hakikatin galip geldiğini vurgular. Müminler için bu surenin okunması ve üzerinde tefekkür edilmesi, imanlarını güçlendiren bir vesile olabilir. Şuara Suresi 49-50-51. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı kelimelerin ve nazmındaki incelikle insanın ruhuna hitap eden bir bütünlük oluşturur.

Şuara Suresi 49-50-51. Arapça Yazılışı





Şuara Suresi 49-50-51. Ayet Okunuşu

49.Ayet: Kale amentüm lehu kable en azene leküm innehu le kebirukümüllezı allemekümüs sıhr fe le sevfe ta'lemun le ükattıanne eydiyeküm ve ercüleküm min hılafiv ve la üzallibenneküm ecmeıyn

50.Ayet: Kalu la dayra inna ila rabbina münkalibun

51.Ayet: İnna natmeu ey yağfira lena rabbüna hatayana en künna evvelel mü'minın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi 49-50-51. Türkçe Anlamı

49.Ayet: Firavun, "Ben size izin vermeden ona inandınız ha? Mutlaka o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz! Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım" dedi.

50.Ayet: Sihirbazlar şöyle dediler: "Zararı yok, mutlaka Rabbimize döneceğiz."

51.Ayet: "(Burada) ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin, hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz."