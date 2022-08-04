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Giriş Tarihi: 4.8.2022 14:46 Son Güncelleme: 4.8.2022 14:46

Şubat Ayı Hangi Burç? Şubat Ayında Doğanların Burcu, Özellikleri Ve Yükseleni

Burçlar, kişinin dünyaya geldiği ilk günün tarihine göre belli olur. İnsanın birçok özelliği hakkında bilgi edinmek için burçların özellikleri en sık araştırılan konulardan birisidir. Tam olarak karşınızdaki kişiyi tanımıyor olsanız bile burcuna bakarak karakteristik özellikleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Şubat ayında hayata gözlerini açan bir kişinin burcunu ve özelliklerini öğrenmek için de doğru yerdesiniz. 2021 Şubat ayı hangi burç ve Şubat ayında doğanların burcu nedir, özellikleri nelerdir sorularının yanıtına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Şubat Ayı Hangi Burç? Şubat Ayında Doğanların Burcu, Özellikleri Ve Yükseleni

Bir insanın doğum tarihi aynı zamanda hangi burç olduğunu belirlemektedir. Burçlar, karşınızdaki kişinin karakteri hakkında size bilgiler sunar. Birçok kişi tarafından burç yorumları da yakından takip edilir. Özellikle dünyaya yeni gelen bir bebeğin burcu en çok merak edilenler arasında yer alır. Şubat ayı hangi burç sorusu ise bu noktada akıllara gelmektedir. Peki, 2021 Şubat ayında doğanların burçları ve özellikleri nelerdir? Şubat ayı burcu ve özellikleri nedir?

ŞUBAT AYI HANGİ BURÇ?

Şubat ayında hayata gözleri açan bir kişinin burcu da her zaman merak konusu olmuştur. Burç tarihlerini ezbere bilmeyenler Şubat ayı burcu konusunda detaylı bilgilere bu başlık altından ulaşabilecek.

21 Ocak ile 19 Şubat tarihi aralığında doğan bir kişi Kova burcudur.

20 Şubat ile 20 Mart tarihleri aralığında doğan bir kimse Balık burcudur.

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ŞUBAT BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ

Balık Burcu Özellikleri

Grup: Su, dişi, negatif, değişken

Yönetici Gezegen: Jüpiter, Neptün

Renk: Deniz Yeşili, mavi, yeşil

Uğurlu Taş: Ay taşı

Şanslı Sayı: 3

Şanslı Gün: Perşembe

Karşıt Burç: Başak

Şehirler: Londra, Panama

Metal: Platin

Çiçekler: İnci çiçeği, beyaz gül, zambak, Papatya

Ağaçlar: Kestane, meşe, dut, dişbudak

Kova Burcu Özellikleri

Grup: Hava/erkeksi/sabit, Pozitif

Yönetici Gezegen: Satürn, Uranüs

Renk: Koyu mavi, gece mavisi, yeşil

Uğurlu Taş: Yeşim

Şanslı Sayı: 4

Şanslı Gün: Pazar

Karşıt Burç: Aslan

Şehirler: Hamburg, Buenos Aires, Salszburg

Metal: Alüminyum

Çiçekler: Kardelen Çiçeği

Ağaçlar: Armut, şeftali, ayva

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Şubat Ayı Hangi Burç? Şubat Ayında Doğanların Burcu, Özellikleri Ve Yükseleni
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