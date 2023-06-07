Şubat ayı kış ayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ayda hangi balıkların tüketilebileceği pek çok balık sever tarafından araştırılmaktadır. Balık da meyve ve sebzelerde olduğu gibi mevsimine göre yenmesi gereken yiyecek türleri arasında yer almaktadır. Bu yazımızda sizler için şubat ayında hangi balıklar yenir, şubat ayı hangi balık mevsimi gibi soruların yanıtlarını derledik.

Şubat Ayında Hangi Balıklar Yenir?

Balık, protein deposu olmasının yanı sıra omega 3 ve omega 6 yağları açısından da oldukça zengin bir besindir. Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan balığın mevsiminde ve taze olarak tüketilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden birçok balık sever, şubat ayında hangi balık yenir sorusunun yanıtını merak etmektedir. Bu içerisinde öne çıkan balıkların başında meşhur hamsi gelmektedir. Hamsi birçok kişinin severek tükettiği balıklardan biridir. Bu balık dışında kalkan balığıyla birlikte istavrit, mezgit, kefal, tekir, gümüş ve levrek balığı da şubat ayında oldukça sık tercih edilmektedir.

Şubat Ayında Hangi Balık Avlanır?

Her balık türünün kendine özgü bir lezzeti vardır. Vitamin açısından zengin olan balık aynı zamanda doymuş yağ asitlerini de bünyesinde barındırmaktadır. Her balığın tüketildiği mevsim farklıdır. Bu bağlamda şubat ayı hangi balık mevsimi sorusu gündeme gelmektedir. Şubat ayı bir kış ayı olduğundan kış döneminde avlanan balıkların tüketilmesi önerilmektedir. Bu dönemde sıklıkla hamsi, lüfer, kalkan, tekir, kefal, palamut gibi balıklar tutulmaktadır. Ayrıca bu ay içerisinde kaya balığı veya izmarit balığı da tüketilebilmektedir.