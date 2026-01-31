Şubatta kar geri geliyor

Türkiye, soğuk ve zorlu bir hava dalgasına hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde yurdun büyük bölümünde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava beklendiğini açıkladı. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Trakya'da sıcaklıklar pazar günü eksi 3 dereceye düşecek; yüksek kesimlerde kar yağışı giderek etkisini artıracak.Doğu Anadolu'da kar yaşamı felç etti. Van, Bitlis ve Hakkâri'de köy yolları çığ ve kar nedeniyle kapandı, ulaşım aksadı. Van'ın Başkale ilçesindeki Sualtı Mahallesi'ne çığ nedeniyle sağlık ekipleri ulaşamadı; ekipler yaklaşık 5 saatlik zorlu çalışmayla hastalara ulaştı.İzmir'de sağanak yağış, yetersiz altyapı nedeniyle cadde ve sokakları göle çevirdi; 320 konut, 78 işyeri ve 5 kamu binası sular altında kaldı. Çanakkale'de Kepez Çayı taştı, bazı tekneler ve araçlar zarar gördü.Adana'da yamaçlardan kopan kaya parçaları yolları kapattı, bir evin istinat duvarı çöktü. Seyhan'da sokaklar adeta neşeli bir su parkına dönüştü; bazı vatandaşlar kanoyla gezdi, bir çocuk leğenle yüzdü. Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sağanakta Sarıçay'dan akan çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.