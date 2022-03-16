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Giriş Tarihi: 16.3.2022 09:43 Son Güncelleme: 16.3.2022 09:43

Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Anlamı Ve Fazileti

Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Anlamı Ve Fazileti

İslam aleminin içerisinde yer alan çeşitli zikirler bulunuyor. Bu zikirlerin sıkça dile getirilmesi, Peygamber efendimiz (SAV) tarafından salık verildiği biliniyor. Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah zikri de anlamı en merak edilen zikirler arasındaki yerini alıyor.

İbadetlerin en faziletlileri arasında yer alan zikirler, Allah'a yakınlaşmanın en güzel vesilelerinden biri olarak da biliniyor. Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah zikri hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah anlamı Nedir?

Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah zikrinin anlamı:

Allah'ı hamd ile tüm eksikliklerden tenzih ederek tesbih ederim. Azim olan Allah'ı her türlü eksikliklerden tenzih ederek tesbih ederim.

Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Faydaları ve Şartları

Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah zikri 100 kere olacak şekilde okunuyor. Bu zikir, çeşitli faydalar görmek adına okunabiliyor. 100'den fazla okunmasının herhangi bir zararı bulunmuyor.

Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah zikrinin faydalarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Allah'ın rahmeti bu zikri okuyanın üzerinde olur.
  • Kazanç elde etmekte zorlanan bireyler bu zikri okuyabilir.
  • Herhangi bir sıkıntıdan kurtarıyor.
  • Bu zikrin okunduğu yerden şeytanın uzaklaşacağı söyleniliyor.
  • Bu zikir 100 kere okunduğunda günahların affedileceği biliniyor.

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Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Anlamı Ve Fazileti
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