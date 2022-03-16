Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Anlamı Ve Fazileti

İbadetlerin en faziletlileri arasında yer alan zikirler, Allah'a yakınlaşmanın en güzel vesilelerinden biri olarak da biliniyor. Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah zikri hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah anlamı Nedir?

Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah zikrinin anlamı:

Allah'ı hamd ile tüm eksikliklerden tenzih ederek tesbih ederim. Azim olan Allah'ı her türlü eksikliklerden tenzih ederek tesbih ederim.

Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Faydaları ve Şartları

Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah zikri 100 kere olacak şekilde okunuyor. Bu zikir, çeşitli faydalar görmek adına okunabiliyor. 100'den fazla okunmasının herhangi bir zararı bulunmuyor.

Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah zikrinin faydalarını ise şu şekilde sıralayabiliriz: