Haberler Yaşam Haberleri Sübhane Rabbiyel Ala Ne Demek? Sübhane Rabbiyel Ala Ne Anlama Gelir, Kaç Defa Söylenir?
Giriş Tarihi: 13.11.2021 09:32 Son Güncelleme: 13.11.2021 09:32

Sübhane Rabbiyel Ala Ne Demek? Sübhane Rabbiyel Ala Ne Anlama Gelir, Kaç Defa Söylenir?

Sübhane Rabbiyel Ala Ne Demek? Sübhane Rabbiyel Ala Ne Anlama Gelir, Kaç Defa Söylenir?

Beş vakit namaz kılmak tüm insanlara farz olarak buyurulmuştur. En mühim ibadetlerin başında yer alır ve dinin temel direği olarak nitelendirilir. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve diğer namazlarda secdeye gitmek namazın şartlarından birisidir. Secdeye gidildiği esnada ‘’Sübhane Rabbiyel Ala’’ söylenmektedir. Sübhane Rabbiyel Ala ne demek, ne anlama geliyor soruları da birçok kişi tarafından araştırılan konulardandır. Peki, Sübhane Rabbiyel Ala ne demek? Sübhane Rabbiyel Ala nerede ve kaç defa söylenir?

Müslümanlar için namaz kılmak en önemli ibadetlerin başında yer alır. İslam'ın ikinci şartıdır. Namaz kılarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan birisi de secdeye gidildiğinde Sübhane Rabbiyel Ala söylenmesidir. Sıkça araştırılan bu tesbihatı birçok kişi doğru söylediğini sansa da yanlış söylemektedir. Namazını en doğru şekilde kılmak isteyenler ve bu tesbihat hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenler doğru yerdeler. Sübhane Rabbiyel Ala ne demek, anlamı nedir? Sübhane Rabbiyel Ala nerede ve kaç defa söylenir?

SÜBHANE RABBİYEL ALA ANLAMI NE DEMEK?

Arapça kökenli bir sözcük olan Secde, namazda alnı, burnu, el ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere koymaya verilen isimdir. Namaz kılarken secdeye gitmek farzdır. Sadece namaz kılarken değil dua ederken de secdeye gidilebilmektedir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) gelen ilk emirlerden birisi de Rabbini anmasıdır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakit namazlarında olduğu gibi diğer tüm namazlarda da Sübhane Rabbiyel Ala diyerek Allah (C.C) anılmaktadır.

Namaz kılarken her secdeye gittiğimizde "Sübhane Rabbiyel Ala" diyerek Allah'ı (c.c) "Aliyy" ismi şerifi ile anarız.

Aliyy; pek yüce, pek yüksek demektir.

Sübhane Rabbiyel Ala şu anlama gelir;

"Büyük olan Rabbim her türlü noksan sıfatlardan uzaktır." anlamına gelmektedir.

SÜBHANE RABBİYEL ALA NEREDE VE KAÇ DEFA SÖYLENİR?

Sübhane Rabbiyel Ala, her namazda söylenmektedir. Namaz rükunun ardından secdeye gidilmektedir. Secdede 3 kere Sübhane Rabbiyel Ala söylenir. Böylece Allah'ı (C.C) ''Aliyy'' ismi şerifi ile anmış oluruz.

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Sübhane Rabbiyel Ala Ne Demek? Sübhane Rabbiyel Ala Ne Anlama Gelir, Kaç Defa Söylenir?
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