Sübhane Rabbiyel Azim Ne Demek? Sübhane Rabbiyel Azim Ne Anlama Gelir Ve Kaç Defa Söylenir?

Namaz kılarken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bunlardan birisi de rükû esnasında Sübhane Rabbiyel Azim tesbihatıdır. Sıkça karıştırılır ve birçok kişi doğru söylediğini sansa da yanlış söylemektedir. Namazını dosdoğru eda etmek isteyenler ve bu tesbihat hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenler doğru yerdeler. Sübhane Rabbiyel Azim ne demek, anlamı nedir? Sübhane Rabbiyel Azim kaç defa söylenir? İşte tüm soruların yanıtı ve diğer tüm detaylar…

SÜBHANE RABBİYEL AZİM ANLAMI NE DEMEK?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) gelen ilk emirlerden birisi de Rabbini anmasıdır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakit namazlarında olduğu gibi diğer tüm namazlarda da Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah (C.C) anılmaktadır.

Azîm; büyük, yüce, ulu demektir.

Sübhane Rabbiyel Azim ise şu anlama gelir;

"Büyük olan Rabbim her türlü noksan sıfatlardan uzaktır." anlamına gelmektedir.

SÜBHANE RABBİYEL AZİM NEREDE VE KAÇ DEFA SÖYLENİR?

Sübhane Rabbiyel Azim, her namazda söylenmektedir. Namaz kıraatinin ardından rükuya eğilinir. Rükûda 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim söylenir. Böylece Allah'ı (C.C) ''Azim'' ismi şerifi ile anmış oluruz.