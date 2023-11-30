Subuti Ne Demek? Subuti Sıfat Ne Anlama Gelir?

Allah'ın sıfatlarının zati ve subuti olarak iki ayrı grupta ele alındığı görülür. Çünkü bu sıfatlar belli başlı özelliklerine göre birbirinden ayrılır. Bu bağlamda subuti sözcüğünün anlamı hakkında açıklama yapılabilmesi için ilgili kavramın ilişkilendirildiği sıfatlar örneklendirilmelidir. Böylelikle subuti ne demek, ne anlama gelir ve kaç tane sıfatı içerir diyenler için ayrıntılı bilgiler sıralanabilir.

Subuti Ne Demek?

Subuti sözcüğü İslam dininde Allah'ın sıfatlarını açıklamak için kullanılan bir kavramdır. Bu bağlamda Allah'ın sıfatlarının temelde subuti ve zati şeklinde ikiye ayrılarak açıklandığı belirtilmelidir. Zati sıfatlar genelde yalnızca Allahu Teala'da bulunan nitelikleri temsil eder. Subuti sıfatların ise varlığı kesin ve mutlak olan nitelikler olarak ele alınır. Yani Allah'ın subuti sıfatları zati sıfatlarda olduğu gibi bütün varlıklardan tamamen ayrı değildir. Dolayısıyla subuti sıfatların insanlarda da olması mümkündür. Bu bağlamda "Subuti sıfat ne anlama gelir?" diyenlere söz edilen niteliklerin insanlarla diğer varlıklarda ortak olarak bulunabilen özellikleri temsil ettiği belirtilmelidir.

Allah'ın Subuti Sıfatları Nelerdir?

Subuti sıfatların zati sıfatlardan farklı olarak insanlarla diğer varlıklarda ortak olarak bulunabilen nitelikleri temsil ettiği bilinir. Bu sıfatlar kendi arasında sekize ayrılır. Allah'ın subuti sıfatları arasında sıralanan 8 ayrı nitelik aşağıdaki gibi listelenebilir: