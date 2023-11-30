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Giriş Tarihi: 30.11.2023 14:32 Son Güncelleme: 30.11.2023 14:32

Subuti Ne Demek? Subuti Sıfat Ne Anlama Gelir?

Subuti ve zati sıfatlar İslam aleminde Allah’ın niteliklerini açıklamak amacıyla kullanılır. Ancak bu sıfatların iki ayrı bağlamda ele alınmasının belli başlı nedenleri vardır. Dolayısıyla subuti sıfatların ne anlama geldiği açıklanırken ilk olarak zati sıfatlardan ne gibi farklarının olduğu belirtilmelidir. Ardından subuti ne demek, ne anlama gelir ve hangi sıfatları kapsar gibi soruların ayrıntılı yanıtlarıyla buluşturulması mümkündür.

Subuti Ne Demek? Subuti Sıfat Ne Anlama Gelir?

Allah'ın sıfatlarının zati ve subuti olarak iki ayrı grupta ele alındığı görülür. Çünkü bu sıfatlar belli başlı özelliklerine göre birbirinden ayrılır. Bu bağlamda subuti sözcüğünün anlamı hakkında açıklama yapılabilmesi için ilgili kavramın ilişkilendirildiği sıfatlar örneklendirilmelidir. Böylelikle subuti ne demek, ne anlama gelir ve kaç tane sıfatı içerir diyenler için ayrıntılı bilgiler sıralanabilir.

Subuti Ne Demek?

Subuti sözcüğü İslam dininde Allah'ın sıfatlarını açıklamak için kullanılan bir kavramdır. Bu bağlamda Allah'ın sıfatlarının temelde subuti ve zati şeklinde ikiye ayrılarak açıklandığı belirtilmelidir. Zati sıfatlar genelde yalnızca Allahu Teala'da bulunan nitelikleri temsil eder. Subuti sıfatların ise varlığı kesin ve mutlak olan nitelikler olarak ele alınır. Yani Allah'ın subuti sıfatları zati sıfatlarda olduğu gibi bütün varlıklardan tamamen ayrı değildir. Dolayısıyla subuti sıfatların insanlarda da olması mümkündür. Bu bağlamda "Subuti sıfat ne anlama gelir?" diyenlere söz edilen niteliklerin insanlarla diğer varlıklarda ortak olarak bulunabilen özellikleri temsil ettiği belirtilmelidir.

Allah'ın Subuti Sıfatları Nelerdir?

Subuti sıfatların zati sıfatlardan farklı olarak insanlarla diğer varlıklarda ortak olarak bulunabilen nitelikleri temsil ettiği bilinir. Bu sıfatlar kendi arasında sekize ayrılır. Allah'ın subuti sıfatları arasında sıralanan 8 ayrı nitelik aşağıdaki gibi listelenebilir:

  1. Hayat: Hay ismi ile aynı anlama gelen bu sıfat Allah'ın diri olmasını temsil eder.
  2. İlim: Bu subuti sıfat Allah'ın ezelde her şeyi bilmesini ve bütün şeylerin onun izni ile bilgisi çerçevesinde gerçekleşmesini ifade eder.
  3. İrade: Bu sıfat Allah'ın bir şeyin gerçekleşmesini istediği zaman "Ol." diyerek oldurmasını yansıtır.
  4. Semi: İşitme olarak da bilinen bu sıfatla Allah'ın evrende gelişen her şeyi işittiği açıklanır.
  5. Basar: Görme olarak da adlandırılan basar sıfatıyla Allah'ın kullarını hem dünyada hem de ahirette gözlemlediği açıklanır.
  6. Kudret: Allah'ın her şeye gücünün yetmesi kudret sıfatıyla temsil edilir.
  7. Kelam: Konuşma olarak da adlandırıldığı bilinen bu sıfat Allah'ın sese veya organa gereksinim duymadan peygamberleri veya kulları aracılığıyla konuşabilmesini yansıtır.
  8. Tekvin: Yaratma olarak da adlandırılan bu subuti sıfat Allah'ın evrendeki her şeyi belli bir ölçüye göre ve uyum içerisinde olacak şekilde yaratmasını ifade eder.

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Subuti Ne Demek? Subuti Sıfat Ne Anlama Gelir?
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