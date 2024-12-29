Suç aleti silahla ve uyuşturucu maddelerle yakaladılar

Avcılar İlçesi'ne bağlı Firuzköy Mahallesi'nde C.K. ve C.B. isimli iki kişi gece saatlerinde silahla yaralandı. Uyuşturucu ve yaralama suçlarına geçit vermeyen ve geniş kapsamlı bir inceleme başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; saldırıyı araçla gerçekleştiren B.E. ve İ.Ö. isimli iki saldırganı yakaladı. B.E. isimli saldırganın iş yerinde 140 uyuşturucu hap, altı bin 400 lira nakit para ve olayda kullanılan ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayın ise yan bakma nedeniyle gerçekleştiği saptandı. İki suç ortağı "Kasten Yaralama" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCULARI MOTORA GİZLEMİŞ

Öte yandan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Firuzköy Mahallesi'nde R.T. (28) isimli kişinin kullandığı aracın motor kısmına gizlenmiş vaziyette 64.23 gram Kokain maddesi, R.T..'nin üzerinde ise üç bin 400 lira ve bir cep telefonu ele geçirdi. Farklı suçlardan kaydı olan ve gözaltına alınan R.T. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.