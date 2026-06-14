Suç ile bağımlılık birbiriyle ilişkili

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Adli Tıp Kurumu işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen "Bağımlılık ve Adli Tıp Sempozyumu"na, uzman akademisyenler, hekimler ve hukukçular katıldı. Sempozyumda, bağımlılık ve suç ilişkisi, ceza sorumluluğu değerlendirmeleri, yeni nesil psikoaktif maddeler, kırılgan gruplar, mağduriyet ve çocukların suça sürüklenmesi gibi pek çok konu masaya yatırıldı. Açılış konuşmasını yapan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, madde kullanların şiddet suçu işleme oranı genel nüfusa oranla 4-10 kat daha yüksek. Suçla bağımlılığın alakası var. Ve bağımlılık endüstrisi en çok 15-25 yaş arasını hedef alıyor. Bu yaşta bağımlı yapılan bireyleri sonrasında sadık müşteri kabul ediyor. Ergenler arasında en yaygın kullanılan madde ise alkoldür. Hiçbir bağımlılık birbirine tercih edilemez" ifadelerini kullandı.

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