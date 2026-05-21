Suç makinesi dehşet saçtı

Erzurum
'da 19 suçtan kaydı bulunan İbrahim Aslan (40), önceki akşam husumetli olduğu kahvehane işletmecisi Turan A.'ya (50), Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki işyerinin önünde tabancayla ateş etti. Bu olaydan iki saat sonra ise Aslan bu defa, aynı mahalledeki Güllüce Camii önünde, yine husumetli olduğu, 32 suç kaydı bulunan evli ve 2 çocuk babası Alihan Bülbül'ü vurdu. Bülbül, olay yerinde öldü. Olaydan sonra kaçan ve halasının evinde saklanırken yakalanan Arslan, Turan A.'yı tartıştığı için, Bülbül'ü ise küfürleşme sonrası kendini korumak amacıyla vurduğunu öne sürdü.