Haberler Yaşam Haberleri Suç makinesi dehşet saçtı
Giriş Tarihi: 21.05.2026

Faruk KÜÇÜK
Erzurum'da 19 suçtan kaydı bulunan İbrahim Aslan (40), önceki akşam husumetli olduğu kahvehane işletmecisi Turan A.'ya (50), Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki işyerinin önünde tabancayla ateş etti. Bu olaydan iki saat sonra ise Aslan bu defa, aynı mahalledeki Güllüce Camii önünde, yine husumetli olduğu, 32 suç kaydı bulunan evli ve 2 çocuk babası Alihan Bülbül'ü vurdu. Bülbül, olay yerinde öldü. Olaydan sonra kaçan ve halasının evinde saklanırken yakalanan Arslan, Turan A.'yı tartıştığı için, Bülbül'ü ise küfürleşme sonrası kendini korumak amacıyla vurduğunu öne sürdü. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
