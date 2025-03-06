Suç makinesi zehir tacirlerine şafak darbesi! Düzce’de eş zamanlı operasyon: 20 gözaltı

Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçlarından en az 3 kez işlem görmüş, 6 ila 32 arasında değişen suç kaydı bulunan 20 şüpheli, sabaha karşı düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçlar Bürosu'nun talimatıyla zehir tacirlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. 2023-2025 yılları arasında uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçlarından defalarca işlem gören ve suç sicilleri kabarık olan şüpheliler, eş zamanlı baskınlarla etkisiz hale getirildi.

10 TUTUKLAMA, 6 ADLİ KONTROL

Yakalanan 20 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 10 şüpheliyi tutuklarken, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verdi. 4 kişi ise sağlık raporlarının negatif çıkması nedeniyle serbest bırakıldı.