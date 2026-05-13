Suç örgütleriyle mücadeleye devam: Plakasız motosiklet yakayı ele verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nin çetelerle olan mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Beratcan Gökdemir'in yaptığı öne sürülen Daltonlar suç örgütü takibe alındı. 10 Mayıs günü Küçükçekmece'de devriye gezen ekipler, plakasız motosikletle dolaşan iki kişiden şüphelendi. Durdurulan motosikletin çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.

EV RUHSATSIZ SİLAHLA DOLU

Şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, bir kişiyi daha yakaladı. Evde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca ile 339 adet fişek ele geçirildi. Silahların örgütsel faaliyetlerde kullanılacağı ihtimali üzerinde durulurken, gözaltına alınan şüphelilerin Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, örgüt üyelerini karşıladığı ve hücre evine yerleştirdiği belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. 13 Mayıs'ta 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 2 şüpheli daha yakalanırken, firari olduğu belirlenen bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.