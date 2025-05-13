Suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, genellikle Büyükçekmece ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren ve elebaşılığını Tolga Başaran'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 16 zanlının işlemleri tamamlandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen ve aralarında elebaşı Tolga Başaran'ın da bulunduğu 12 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. İstanbul merkezli Osmaniye, Muğla, Manisa ve Hatay'da, 9 Mayıs'ta yapılan operasyonda "kasten yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçu olmak üzere 5 farklı eyleme karıştığı tespit edilen 13 şüpheli yakalanmıştı. Firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürerken, müştekilerin ifadeleri doğrultusunda 3 zanlı daha gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde 5 ruhsatsız silah, 4 pompalı tüfek, 19 silah şarjörü, 556 fişek ve 302 kartuş fişeği ele geçirilmişti.