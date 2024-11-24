Suç örgütü üyesi 41 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarla ağır silahlar ve mühimmat ele geçirdi. 8-16 Kasım tarihleri arasında Boyun isimli çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, çetenin "Silahlı Saldırı, Kundaklama, Yağma Amaçlı Tehdit ve Ateşli Silahlar Kanuna Muhalefet" gibi suçlara karıştığı tespit edildi. Şüphelilerin, işledikleri suçları hem örgüt liderlerine kanıt olarak sunmak hem de başkalarına gözdağı vermek amacıyla kayıt altına aldırdıkları belirlendi. Liderliğini İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı çeteye yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, teknik ve fiziki takip sonucunda çetenin sıklıkla kullandığı bir silah atölyesi ve silah deposu ortaya çıkarıldı.

41 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özel Harekat Polislerinin baskınından sonra yapılan aramalarda illegal silah atölyesi ortaya çıkarıldı. 49 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatlı tabanca, 4 kalem tabanca, 2 pompalı tüfek, 291 tabanca şarjörü, 1023 mermi, 170 tabanca sürgüsü, 142 tabanca namlusu ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Ayrıca 4 balistik çelik yelek ve 2 sahte plaka da bulundu.

31 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 31'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonların, "suç örgütüne üye olmak, silahlı saldırı, kundaklama, yağma amaçlı tehdit ve Ateşli Silahlar Kanuna Muhalefet" gibi suçlar kapsamında yürütüldüğü belirtildi.