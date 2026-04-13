Suç örgütüne operasyon! 21 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, farklı tarihlerde el bombalı ve ağır silahlı eylem hazırlığında oldukları İddia edilen şüphelilere soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin teknik ve fiziki takip sonucu hiyerarşik yapı içerisinde, emir-talimat zinciri doğrultusunda hareket ettikleri tespit edildi. Örgütün elebaşılığını ise ceza infaz kurumunda hükümlü bulunan M.İ.Ö.'nün yaptığı belirlendi.

10 FARKLI SUÇ EYLEMİNE KARIŞTILAR

Yapılan incelemelerde suç örgütünün; "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "Mala zarar verme (iş yeri ve ikamet kurşunlama)", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "tehdit" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 10 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haklarında işlem yapılan şüpheliden 8'inin cezaevinde, 1'inin ise yurtdışında olduğu belirlendi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Nisan Cuma günü 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul genelinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 3 şüphelinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21 oldu. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 97 adet farklı çaplarda fişek, 5 adet tüfek kartuşu ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Emniyetteki ifade işlemleri biten 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 21 şüpheli tutulandı. 7 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.