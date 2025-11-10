Suç örgütüne operasyon! 5 şüpheli gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Küçükçekmece, Sultangazi ve Bahçelievler ilçelerinde faaliyet gösteren bir kısım işletmelerin son iki aylık zaman dilimi içerisinde kurşunlaması olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bahsi geçen eylemlerin bir suç örgütü adına gerçekleştirildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 5 farklı kurşunlama eylemine karıştığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında arama, yakalama ve gözaltı kararı verildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında bugün gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 16 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi. Tespit edilen diğer şüphelilere ilişkin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.